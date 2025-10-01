Trump, Xi Jinping ile Görüşeceğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki 4 hafta içerisinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geleceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine değinirken, ABD'li çiftçilerinin ekonomik durumlarına da dikkat çekti. ABD Başkanı, "Çin'in sadece 'müzakere' nedenleriyle satın alım yapmaması nedeniyle ülkemizdeki soya fasulyesi çiftçileri olumsuz etkileniyor. Gümrük vergileri sayesinde o kadar çok para kazandık ki, bu paranın küçük bir kısmını çiftçilerimize yardım etmek için kullanacağız. Çiftçilerimizi asla yüz üstü bırakmayacağım. Uykucu eski ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in başta soya fasulyesi olmak üzere milyarlarca dolarlık tarım ürünümüzü satın alacağı anlaşmayı yürürlüğe koymadı. Ama her şey çok iyi bir şekilde sonuçlanacak. Önümüzdeki 4 hafta içinde Başkan Xi ile görüşeceğim ve soya fasulyeleri görüşmemizin önemli başlıklarından biri olacak. Soya fasulyesini ve diğer tarım ürünlerini yeniden büyük yapacağız" dedi. - WASHINGTON