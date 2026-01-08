Haberler

Trump'tan ABD'nin Venezuela üzerindeki kontrolünün "yıllarca" sürebileceği mesajı

Trump'tan ABD'nin Venezuela üzerindeki kontrolünün 'yıllarca' sürebileceği mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela üzerindeki askeri müdahalenin kontrolünün uzun yıllar sürebileceğini ifade etti. Röportajında Venezuela'nın yeniden inşası için petrolün kullanılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahalede bulunduğu Venezuela üzerindeki kontrolünün yıllarca sürebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın geleceğine yönelik New York Times gazetesine röportaj verdi. Trump, ABD'nin Venezuela üzerindeki kontrolünün ne kadar süreceği sorusuna, "Zamanla belli olacak" cevabını verdi. "3 ay mı, 6 ay mı, 1 yıl mı yoksa daha uzun mu sürer?" sorusu üzerine Trump, "Çok daha uzun bir süre diyebilirim" ifadesini kullandı. Trump, "Venezuela'yı çok karlı bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Petrol kullanacağız ve petrol alacağız. Petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve Venezuela'ya çok ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz" dedi. Trump, ABD'nin Venezuela'daki Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in hükümetiyle "çok iyi geçindiğini" vurguladı. Trump, Venezuela hükümetini işaret ederek, "Bize gerekli olduğunu düşündüğümüz her şeyi veriyorlar" dedi.

ABD ordusu 3 Ocak Cumartesi günü Venezuela'ya saldırı gerçekleştirmiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak yargılamak üzere ABD'ye götürmüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor