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Trump ve Xi 24 Saat İçinde Telefon Görüşmesi Yapacak

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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, ABD'nin Çin'e uygulayacağı ek gümrük vergisi ile ilgili görüşmek üzere 24 saat içinde telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 saat içinde telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping telefonda görüşecek. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ve Xi'nin 24 saat içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin beklendiğini açıkladı. Görüşmede, ABD'nin Çin'e uygulayacağı ek gümrük vergisinin ele alınması bekleniyor.

Trump, dün Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması yönündeki kararnameyi imzalamıştı. Trump yönetiminin vergi kararını kınayan Çin ise, ABD'ye Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini ve karara karşı "önlemler" alacağını ifade etmişti. - WASHINGTON

Trump ve Xi 24 Saat İçinde Telefon Görüşmesi Yapacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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