Trump ve Starmer, Chequers'ta Görüştü

Trump ve Starmer, Chequers'ta Görüştü
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti sırasında Başbakan Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmede teknoloji yatırımları ve uluslararası meseleler ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Chequers'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Trump, dün kraliyet ailesiyle bir araya geldiği Windsor Kalesi'nden ayrılarak, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmek üzere Marine One helikopteriyle Buckinghamshire'a geçti. Trump, Başbakan Starmer'in kır evi Chequers'a geldi. Starmer, Trump'ı kapıda karşıladı. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede teknoloji yatırımları, gümrük vergilerinin düşürülmesi, Ukrayna ve Gazze meselelerinin ele alınması bekleniyor. Trump ve Starmer'in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor. - LONDRA

