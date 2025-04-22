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Trump ve Netanyahu Telefonda Görüştü

Trump ve Netanyahu Telefonda Görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda ticaret, İran ve diğer konuları görüştü. Trump, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump yaptığı açıklamada, "Az önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile ticaret, İran ve benzeri pek çok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti, her konuda aynı taraftayız" dedi. - WASHINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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