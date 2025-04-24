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Trump'tan Rusya'nın Ukrayna Saldırılarına Tepki

Trump'tan Rusya'nın Ukrayna Saldırılarına Tepki
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarını eleştirdi. Saldırıların gereksiz olduğunu belirten Trump, barış anlaşması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, " Kiev'e yapılan Rus saldırılarından memnun değilim. Bu saldırılar gereksiz ve zamanlama tam bir felaket" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'da gece saatlerinde 9 kişinin ölümüne neden olan saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, " Kiev'e yapılan Rus saldırılarından memnun değilim. Bu saldırılar gereksiz ve zamanlama tam bir felaket. Vladimir dur. Her hafta 5 bin asker ölüyor. Hadi barış anlaşmasını imzalayalım" dedi.

Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almıştı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Kiev Askeri İdaresi'nden yapılan ilk açıklamada, dronlar, güdümlü füzeler ve balistik füzeler ile gerçekleştirilen saldırıların ardından birçok konutta yangın çıktığı, araçların ve ticari yapıların hasar gördüğü bildirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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