Trump'tan Küba'ya petrol sağlayan ülkelere ek gümrük vergisi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol sağlayan ülkelere ABD'ye ihraç ettiği ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesini öngören yeni bir vergi sistemiyle yaptırımları sertleştirerek, ulusal acil durum ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrolü doğrudan ya da dolaylı sağlayan ülkelerin ABD'ye ihraç ettiği ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesini öngören yeni bir vergi sistemiyle Havana'ya yönelik yaptırımları sertleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray tarafından yayımlanan yürütme emriyle Küba'ya ilişkin kapsamlı yeni bir yaptırım sürecini başlattı. Trump, Küba hükümetinin politikaları ve eylemlerinin ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, ulusal acil durum ilan etti. Karar kapsamında, Küba'ya petrol tedarik eden yabancı ülkeler hedef alınarak yeni bir tarife sistemi kurulması öngörüldü. Yürütme emrinde, Küba hükümetinin Rusya, Çin, İran, Hamas ve Hizbullah gibi ABD'ye düşman ülke ve örgütlerle yakın ilişkiler yürüttüğü belirtilerek, Havana yönetiminin Batı Yarımküre'de istikrarsızlığı artırdığı savunuldu. Küba'nın, ABD'ye yönelik istihbarat ve güvenlik tehditlerine zemin hazırladığı, terör örgütlerine güvenli alan sağladığı ve bölgedeki yaptırımları sistematik biçimde aşmaya çalıştığı ifade edildi. Trump, Küba'daki komünist rejimin insan hakları ihlallerine de dikkat çekerek, siyasi muhaliflerin baskı, işkence ve keyfi tutuklamalara maruz kaldığını, basın ve ifade özgürlüğünün engellendiğini vurguladı. ABD'nin, Küba halkının özgür ve demokratik bir toplum özlemini desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Petrol tedarik eden ülkelere tarife sistemi

Yürütme emriyle kurulan yeni tarife sistemine göre, Küba'ya doğrudan ya da dolaylı olarak petrol satan veya petrol sağlayan ülkelerin ABD'ye ihraç ettiği mallara ek gümrük vergisi uygulanabilecek. Bu sürecin tespiti ve uygulanmasında ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar yetkili kılındı. Ticaret Bakanı, bir ülkenin Küba'ya petrol sağladığını tespit etmesi halinde bu bulguları Dışişleri Bakanlığı'na bildirecek. Nihai olarak, söz konusu ülkenin ürünlerine ek vergi uygulanıp uygulanmayacağına ve verginin oranına ABD Başkanı Trump karar verecek.

Yetkilere geniş takip ve değişikli alanı

Emirde, ilan edilen ulusal acil durumun seyrine göre kararın değiştirilebileceği de belirtildi. Küba veya karardan etkilenen başka bir ülkenin ABD'ye karşı misillemede bulunması ya da tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması yönünde somut adımlar atması halinde, ABD Başkanı'nın yürütme emrinde değişiklik yapabileceği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba ile ilgili gelişmeleri yakından izleyecek ve gerekmesi halinde ek başkanlık önlemleri için Trump'a tavsiyelerde bulunacak. Ayrıca, Kongre'ye düzenli rapor sunulması da emirde yer alan maddeler arasında bulunuyor.

Bugün yürürlüğe girdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre söz konusu yürütme emri, bugün yerel saat ile 00.01'de yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, önceki başkanlık bildiri ve emirlerinin bu düzenlemeyle çelişen hükümleri geçersiz sayılacak. Trump'ın imzasını taşıyan yürütme emri, Washington yönetiminin Küba'ya yönelik sertleşen politikasının yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde değerlendiriliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500

