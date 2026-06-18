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Trump'tan İran politikalarını eleştirenlere hakaret: "Ya kıskançtır, ya kötü insandır ya da aptaldır"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik politikalarını eleştirenlere sosyal medyadan hakaret ederek, 'yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır ya da aptaldır' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik politikalarını eleştiren sert tepki göstererek, "İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır ya da aptaldır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik politikalarını eleştirenlere hakaret etti. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Borsa rekor seviyeye ulaşmış ve petrol fiyatları düşüşteyken, İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır ya da aptaldır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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