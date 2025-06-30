Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmaya ilişkin ABD basınına konuştu.

Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda her iki tarafın da çok yorulduğunu ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarının başarıyla sonuçlandığını söyledi. İran'ın saldırılardan önce zenginleştirilmiş uranyumu başka yere taşıdığı yönündeki iddiaları reddeden Trump, "Yaşamak için kendileri dışında hiçbir şeyi başka bir yere taşımadılar. Bizim yaptığımızın aslında yapılabilir olacağını da düşünmüyorlardı" ifadelerini kullandı.

"BARIŞCIL OLURLARSA YAPTIRIMLARI KALDIRIRIM"

İran'a yaptırımların devam ettiğini anımsatan Trump, ateşkesten sonra Çin'in İran'dan petrol alabileceğini kaydettiği açıklamasıyla ilgili, "Hayır, ben öyle demedim. Yaptırımlar hala yürürlükte ama eğer üzerlerine düşeni yaparlarsa, barışçıl olurlarsa ve bizimle iş birliği yaparlarsa, artık daha fazla zarar vermeyeceklerse, o zaman yaptırımları kaldırırım" diye konuştu.