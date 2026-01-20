Haberler

Trump: "(Grönland) Geri dönüş yok"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde Grönland'ın ulusal ve küresel güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Davos'ta toplanacak uluslararası bir toplantı ile konunun ele alınacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi yaptığını duyurarak, "Grönland ulusal ve küresel güvenlik açısından hayati önem taşıyor. Geri dönüş yok. Bu konuda herkes hemfikir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social hesabından yaptığı açıklamada NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. "Rutte ile Grönland konusunda çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım" diyen Trump, "İsviçre'nin Davos kentinde çeşitli tarafların katılacağı bir toplantı düzenlenmesini kabul ettim. Herkese açıkça ifade ettiğim gibi, Grönland ulusal ve küresel güvenlik açısından hayati önem taşıyor. Geri dönüş yok. Bu konuda herkes hemfikir. Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki en güçlü ülkedir. Bunun nedeni büyük ölçüde, ilk dönemimde ordumuzu yeniden yapılandırmamızdır ve bu yeniden yapılandırma daha da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Dünya çapında barışı sağlayabilecek tek güç biziz. ve bu, çok basit bir şekilde, güç ile sağlanır" dedi.

Rutte'nin mesajını paylaştı

Trump dakikalar sonra yaptığı ikinci bir paylaşımında ise Rutte'nin kendisine gönderdiği mesajını paylaştı. Rutte, mesajında "Sayın Başkan, sevgili Donald. Bugün Suriye'de başardığınız şey inanılmaz. Davos'taki medya etkinliklerimde Gazze'de ve Ukrayna'da yaptığınız çalışmaları vurgulayacağım. Grönland konusunda bir çözüm yolu bulmaya kararlıyım. Sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

