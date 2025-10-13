Haberler

Trump'tan Gazze İçin Yardım Sözü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yardım etmek istediklerini belirterek, 'Barış Kurulu' oluşturulduğunu ve bu kurula başkanlık etmesi yönünde talepler olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, " Gazze'ye biz de yardım edeceğiz. Herkesin katılmak istediği 'Barış Kurulu' oluştu. Bu kurula tüm uluslar benim başkanlık etmemi istiyorlar. Çünkü burada bir şeyleri inşa etmek için zenginliğe de ihtiyaç var. Burada Arap ve İslam üleklerine de teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük miktarda para ortaya koyuyorlar" dedi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu

Bir anda yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.