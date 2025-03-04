ABD, Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları kesti

Trump savaşın seyrini değiştirecek talimatı verdi
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Öcalan'ın çağrısı terör örgütü YPG'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi

Çağrı YPG'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi
İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi

Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirecek talep

Trump'tan Çin'e yeni gümrük vergisi hamlesi geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den gelen fentanil akışını engelleyemediği gerekçesiyle gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardı. Bu karar, ulusal güvenlik ve ekonomik tehditler sebebiyle alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerinin oranını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma kararı aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'e yönelik yeni bir vergi hamlesi geldi. Trump, geçen ay imzaladığı Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getiren kararnamede değişiklik yaptı. ABD'ye gelen fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma kararı aldığını duyuran Trump, "Çin'in fentanil de dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu tespit ettim" ifadelerini kullandı. Trump, "Çin'in yasadışı uyuşturucu krizini hafifletmek için yeterli adımları atmadığı gerçeğinden hareketle" Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 20'ye çıkarıldığını ifade etti.

VERGİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu uygulama, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Trump, daha önce yaptığı açıklamada Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının artabileceği uyarısında bulunmuştu.
Trump'tan Çin'e yeni gümrük vergisi hamlesi geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Milyonlarca yatırımcı büyük hüsran yaşıyor
img

Serbest ticaret rafa kalktı! Bu resmen savaş hamlesi
img

Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirecek talep
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp mimar Ece Gürel'in son fotoğrafı

İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp Ece Gürel'in son fotoğrafı
Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin
Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.