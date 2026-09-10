Haberler

Trump’tan ABD’li seçmenlere 5 bin dolar ödeme vaadi

Trump’tan ABD’li seçmenlere 5 bin dolar ödeme vaadi
Güncelleme:
+41 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre’nin her iki kanadını da kazanması durumunda her yetişkin ABD’liye 5 bin dolar ödeme yapacağını ifade etti.

Abd Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadını da kazanması durumunda her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme yapacağını ifade etti.

Abd Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinin Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin açılışında konuştu. Trump, yaklaşık 2 saat süren konuşmasında dikkat çeken bir vaatte bulundu. Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadını da kazanması durumunda her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme yapılacağını dile getirdi. Trump konuşmasında, "Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kazanırsa muazzam ekonomik başarımız sayesinde ABD'deki her yetişkin vatandaşa 5 bin temettü dağıtacağım" ifadelerini kullandı. Trump, planın nasıl işleyeceği veya finanse edileceği konusunda detay vermedi. Trump, "Parayı harcamak için Kanada'ya, Çin'e ve Almanya'ya gitmenizi istemiyoruz. Parayı ABD'de harcamanız gerekiyor" dedi.

1 trilyon dolardan fazla

ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunuyor. Bu da 5 bin dolarlık bir ödemesinin ABD hükümetine yaklaşık 1.3 trilyon dolara mal olacağı anlamına geliyor. Demokratlar Trump'ın planını "boş bir vaat" olarak nitelendirirken, bazı kesim ise böyle bir vaadin yasal olup olmadığını sorguladı.

"Gümrük vergisi kazançlarıyla ödenebilir"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise bu ödemelerin Trump'ın geniş kapsamlı gümrük vergisi programıyla topladığı parayla da mümkün olabileceğini belirtti. Vance, Fox News'e verdiği demeçte, "Başkan'ın bahsettiği şey temelde ABD'li işçiler için bir kazançtır. ABD Başkanı'nın hem yabancı şirketlere hem de ABD'li işçilerden faydalanan yabancı ülkelere karşı durması sayesinde olağanüstü miktarda gelir elde ediyoruz. Bence bu tartışmalı bir fikir değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık

Belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Türkiye'yi heyecanlandıran hamle
Mikrofonları tek tek dizmişti! Özgür Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü

Mikrofonları tek tek dizmişti! Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı
Telefonları kapattılar! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için 'Gönderilsin' diyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! 'Beni öldürmeye çalışıyor'

Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kahreden ses kaydı ortaya çıktı!
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor