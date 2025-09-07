Haberler

Trump, Rusya'ya Yaptırımların İkinci Aşamasına Geçmeye Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu açıkladı. Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın yeni yaptırımlarla tehdit edilmesine rağmen, görüşmeler devam ederken erteleme kararının alındığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da bir muhabirin Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, hazırım" yanıtını verdi.

Trump, Rusya'yı defalarca yeni yaptırımlarla tehdit etmiş ancak Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler devam ederken yaptırımları ertelemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Manifest konserine 'teşhircilik' soruşturması

Tartışma yaratan +18 konser savcılığı harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

Kalabalık grup soluğu il binasında aldı, gençler son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.