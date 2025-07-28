Trump: Putin ile İyi İlişkilerim Vardı Ama Artık Müzakere İstemiyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile geçmişte iyi ilişkiler geliştirdiğini ancak Rusya'nın ekonomik zorlukları ve son gelişmeler nedeniyle artık müzakere istemediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Putin'le her zaman çok iyi anlaştım. İyi ilişkimiz vardı ve Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği konusunda yalan haberlerle de uğraştım. Çok sert davrandım. Ben ne kadar sert davranırsam davranayım Putin'le iyi anlaştım. Müzakere edebileceğimi düşündüm. Hayal kırıklığı içindeyim. Putin ile müzakere için çok geç. Rus ekonomisi zor günler geçiriyor. geçmişte güçlüydü ama artık değil. Artık konuşmakla ilgilenmiyorum. Çok güzel görüşmeler yapıyoruz ama ertesi akşam bir füze düşüyor" dedi. - EDİNBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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