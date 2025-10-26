Trump: Orta Doğu 3 Bin Yıl Sonra Barışa Kavuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da yeni bir dönem başladığını belirterek, "Orta Doğu, 3 bin yıl sonra barışa kavuştu. Bu çok güçlü ve kalıcı bir barış olacak" dedi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, aile fotoğrafı çekiminin ardından ABD-ASEAN liderleriyle yapılan çalışma oturumuna katıldı. Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Donald Trump, ev sahibi Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e teşekkür ederek, Malezya'da çok başarılı bir gün olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Bugün Başbakan ile birlikte ABD ve Malezya arasında büyük bir ticaret anlaşması imzaladık. Ayrıca, Kamboçya ve Tayland arasındaki düşmanlıkları sona erdiren tarihi bir barış anlaşmasının imza törenine katıldık. Bu anlaşmaya, Kuala Lumpur Barış Antlaşmaları adını veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Orta Doğu 3 bin yıl sonra barışa kavuştu"

Anlaşma nedeniyle Kamboçya ve Tayland liderlerinin yanı sıra ASEAN liderlerine de teşekkür eden Trump, "Bugünkü anlaşma, son 8 ayda sona erdirdiğimiz sekiz çatışmadan sadece biri. Milyonlarca hayat kurtardık. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Buna 59 ülkenin katıldığı çok güçlü bir anlaşma ile Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi de dahildir. Bu ülkelerin çoğu şu anda bu masada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da yeni bir dönem başladığını ve Orta Doğu'nun "3 bin yıl sonra" barışa kavuştuğunu söyleyen Trump, "Bu çok güçlü ve kalıcı bir barış olacak" dedi.

ABD'nin birçok önemli müttefikine ev sahipliği yapan Güneydoğu Asya'ya tekrar gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Trump, "Dostluk ve iyi niyet misyonuyla geldim. Ticari bağlarımızı derinleştirmek, ortak güvenliğimizi güçlendirmek ve bu salondaki, hatta salonun ötesindeki tüm ülkeler için istikrarı, refahı ve barılı güçlü bir şekilde teşvik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"ABD'ye 20 trilyon doların üzerinde yatırım girmiş olacak"

Bu hafta bölgede birçok ülkeyle ticaret anlaşmalarını tamamlamakta olduklarını vurgulayan Trump, "Enerji, teknoloji, yapay zeka, kritik mineraller ve diğer sanayi alanlarında zengin ortaklıklar kurmaktan gurur duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, altın çağını yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, "Bu yıl hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği rakamlara ulaşıyoruz. İlk yılımın sonunda ABD'ye 20 trilyon doların üzerinde yatırım girmiş olacak. Tarih boyunca hiçbir ülke buna yaklaşmayı bile başaramadı. Geçtiğimiz 4 yılda açıklanan toplam yatırım, 1 trilyon doların altındaydı. Şimdi, 20'nin üzerindeyiz. Bu, büyük bir fark" diye konuştu.

Önümüzdeki hafta sonu Güney Kore'de gerçekleştirilecek APEC toplantısında ve bugün burada birçok liderle bir araya gelmek için sabırsızlandığını belirten Trump, "Enerjiniz, zekanız ve yaptığınız her şeyle dünyaya ilham veriyorsunuz. Gerçekten de dokunduğunuz her şey altına dönüyor" dedi. - KUALA LUMPUR