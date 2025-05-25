Trump: Dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettim

Trump: Dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettiğini belirterek, "Ordumuzun asıl amacının sınırlarımızı işgallerden korumak olduğu temel ilkesini yeniden tesis ediyoruz" dedi. Bir saat süren konuşmanın ardından Trump, ABD başkanlarının geleneğini bozarak mezunlarla el sıkışmadan törenden ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde konuştu. Trump, yeni mezun askerlere hitaben 'Amerika'nın altın çağının ilk West Point mezunlarısınız' ifadesini kullandı.

ABD'nin gidişatını 'çok hızlı değiştirdiklerini' aktaran Trump, dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettiğini söyledi. Trump, "Ayrıca, ordumuzun asıl amacının sınırlarımızı işgallerden korumak olduğu temel ilkesini yeniden tesis ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"SINIRDAKİ GEÇİŞLER YÜZDE 99,999 AZALDI"

ABD'nin son 4 yıldır düzensiz göçmenlerin 'işgali altında' olduğunu savunan Trump, "İlk günden, askerimizi güney sınırına konuşlandırdım ve o günden beri sınır geçişlerini azalttık. Eskiden bir günde yüz binlerce insanın girdiği sınırda son bir buçuk haftada geçişler yüzde 99,999 azaldı" diye konuştu.

GELENEĞİ BOZUP EL SIKIŞMADAN AYRILDI

Trump, önceki yönetimin hiçbir inceleme yapmadan ABD'ye girmemesi gereken insanlara ve 'suçlulara' izin verdiğini vurgulayarak, ABD mahkemelerinin, yönetiminin bu konuda çalışmalarına izin vermesini umduğunu da dile getirdi. Bir saat süren konuşmanın ardından Trump, ABD başkanlarının geleneğini bozarak mezunlarla el sıkışmadan törenden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.