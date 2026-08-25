Trump'tan Kanada'ya 'Amerika Gölü' önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerinin başarısızlık sonuçlandığı ve yeni yaptırım kararı aldığı Kanada'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump paylaşımda, "ABD Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi olarak düşünüyor. Çünkü artık Ontario ile fazla ticari ilişki kurmayı beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra yaptığı paylaşımında ise Kanada Başbakanı Mark Carney'in "Fransızca dil korumalarını zayıflatacak" bir ticaret anlaşmasına zorlandıkları yönündeki iddiasına cevap verdi.Trump, "Kanadalıların Fransızca konuşmasına asla müdahale etmem! Aslında böyle aptalca bir şey yapmayı aklımdan bile geçirmedim. Bu yalan, Quebec halkından siyasi destek kazanma girişiminde bulunan zayıf ve etkisiz bir Başbakan (Mark Carney) tarafından uyduruldu, ancak bu desteği tamamen kaybetti. Fransız Kanadalıları seviyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin görüşmelerdeki bazı taleplerinin, Fransızca yayın yapan medyaya verilen sübvansiyonları ve çift dilli ürün etiketleme zorunluluğunu baltalayarak Fransız dilini tehdit ettiğini söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı