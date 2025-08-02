Trump, İstihdam Verileri ve Faiz Politikalarını Eleştirdi

Trump, İstihdam Verileri ve Faiz Politikalarını Eleştirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, başkanlık seçimleri öncesinde istihdam verilerinin manipüle edildiğini öne sürdü ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın emekliye ayrılması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Başkanlık seçiminden hemen önce faizleri 2 kez ve önemli ölçüde düşürdüler, sanırım Kamala'nın seçilmesi umuduyla. Peki, bu nasıl sonuçlandı? Jerome 'çok geç', Powell da emekliye ayrılmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdam verilerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer tarafından hazırlandığını öğrendiğini belirtti.

Geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için McEntarfer'in seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını aktaran Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Mart 2024'te istihdam artışını yaklaşık 818 bin kişi, 2024 başkanlık seçimi öncesinde de ağustos ve eylül aylarında 112 bin kişi fazla gösterdiğini öne sürdü. Trump, "Doğru istihdam rakamlarına ihtiyacımız var. Ekibime, Biden'ın bu siyasi atamasını derhal kovmaları talimatını verdim. Yerine çok daha yetkin ve nitelikli biri getirilecek. Böyle önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlar için manipüle edilemez" ifadelerini kullandı.

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile ilgili yaptığı açıklamada ise " Ekonomi, Fed'in de bu kez faiz oranlarıyla oyunlar oynamasına rağmen Trump döneminde patlama yaşıyor. Başkanlık seçiminden hemen önce faizleri iki kez ve önemli ölçüde düşürdüler, sanırım Kamala'nın seçilmesi umuduyla. Peki bu nasıl sonuçlandı? Jerome 'çok geç' Powell da emekliye ayrılmalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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