Trump, İran'dan Petrol Satışına Yaptırım Uyarısı Yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahsın ikincil yaptırımlara tabi olacağını söyledi. Trump, bu alımların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol alan ülke ve şahısları hedef aldı. Trump, yaptığı açıklamada, "İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır. İran'dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile hiçbir şekilde ticaret yapamayacaklar" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika