Trump'ın Uzay Sektöründe Reform Adımları

ABD Başkanı Donald Trump, uzay sektöründeki yükümlülükleri azaltmayı hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, imzaladığı kararname kapsamında uzay endüstrisini güçlendirmek amacıyla Ulaştırma Bakanı'na fırlatma ve yeniden giriş lisanslarına ilişkin çevresel incelemeleri hızlandırma veya kaldırma talimatı verdiği bildirildi. Açıklamada, ABD'nin 2030 yılına kadar yeni uzay faaliyetlerini ve fırlatma sıklığını artırarak uzaydaki üstünlüğünü pekiştirmeyi amaçladığı, bu kapsamda eski, gereksiz veya aşırı kısıtlayıcı kuralların yürürlükten kaldırılacağı aktarıldı.

Uzay sektöründeki ticari lisans ve izin süreçlerinin kolaylaştırılacağı vurgulanan açıklamada, Ticaret Bakanı'na, Savunma ve Ulaştırma bakanlıkları ile NASA koordinasyonunda çalışarak, uzay limanı projeleri kapsamında ilgili mevzuata uyumu değerlendirme görevi verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Uzay Ticaret Ofisi'nin doğrudan Ticaret Bakanı'na bağlanarak kurumsal önceliğinin artırılacağı da belirtildi.