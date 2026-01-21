Haberler

Uçağı arızalanan Trump, Washington'a geri döndü

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na gitmek üzere havalanan Air Force One uçağında elektrik arızası yaşandı. Bu durumun ardından Washington'a geri dönen Trump, daha küçük bir uçağa geçerek seyrine devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı, İsviçre'nin Davos kasabasına gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra yaşanan "elektrik arızasının" ardından Washington'a geri döndü. Uçak değiştiren Trump, saatler sonra Davos seyahatine başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra ülkeye geri döndü. Uçakta yaşanan "elektrik arızasının" kalkıştan kısa bir süre sonra bir mürettebat tarafından fark edilmesinin ardından Trump ve heyeti ile gazetecileri taşıyan uçak, yaklaşık 1 saat sonra Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews'e geri döndü. Uçağın "tedbir amaçlı" geri dönmesinin ardından Trump, daha küçük bir uçak olan Boeing 757'ye geçerek Davos seyahatine başladı. Trump'ı taşıyan yeni uçak TSİ 08.00 sıralarında havalandı.

Yaşanan arıza sırasında uçakta bulunan gazeteciler, kalkıştan kısa bir süre sonra basına ayrılan kabindeki ışıkların söndüğünü ama kendilerine bir açıklama yapılmadığını ifade ettiler. - WASHINGTON

