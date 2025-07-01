Trump, Gazze'de Ateşkes Umudu ve Elon Musk'la Gerilim Hakkında Konuştu

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de gelecek hafta bir ateşkes sağlanabileceğini belirtirken, Elon Musk ile yaşadığı gerilime de değindi. Trump, Musk'ın muhtemel sınır dışı edilmesi konusunda belirsizlik olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkesin gelecek hafta sağlanabileceğini ifade etti. Trump ayrıca anlaşmazlık yaşadığı ABD'li milyarder Elon Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceğine yönelik bir soruya, "Bilmiyorum. Buna bir bakmamız gerekecek" şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, Florida'daki göçmen gözaltı merkezini ziyaret etmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilere konuştu. Donald Trump, 7 Temmuz Pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze ve İran'daki durumu ele alacaklarını söyledi. Trump, İsrail ile Hamas arasında gelecek hafta ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu belirtti. Trump, "Bunun (ateşkesin) gerçekleşmesini umuyoruz. Önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. (Gazze'deki) Rehineleri kurtarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Musk'ı sınır dışı edebiliriz"

Trump, ayrıca arasındaki gerilimin yeniden yeniden arttığı ve Mayıs ayına kadar Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) lideri olarak görev yapan milyarder Elon Musk'ı sınır dışı edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, "Bilmiyorum. Buna bir bakmamız gerekecek" şeklinde cevap verdi. Trump, Musk'ın vergi indirimi yasa tasarısına karşı çıkma sebebinin, tasarının elektrikli araçlara yönelik desteğe son verilmesi olduğunu söyledi. Trump, "Çok üzgün, ama biliyorsunuz bundan çok daha fazlasını kaybedebilir. Elon bundan çok daha fazlasını kaybedebilir" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, Musk'ın Mayıs ayı sonlarında istifa etmeden önce başkanlığını yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) Musk'ın şirketlerinin ABD hükümetinden aldığı teşvikleri kesmeyi düşünebileceğini söyledi.

Musk, ABD, Kanada ve Güney Afrika (doğduğu yer) vatandaşlığına sahip.

Trump-Musk arasındaki gerilim

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2024 seçimlerinde Trump'ın en büyük bağışçısı olmuş ve Mayıs ayına kadar Trump'a en yakım isimler arasında yer almıştı. Vergi indirimini içeren yasa tasarısı nedeniyle ikili arasında sert bir anlaşmazlık yaşanmış, Musk son günlerde eleştirilerini yineleyerek Cumhuriyetçileri "ABD'yi elektrikli araç ve temiz enerji devriminin ön saflarına taşıma çabalarından vazgeçmekle" suçlamıştı. Musk son olarak yasa tasarısının kabul edilmesi halinde "Amerika Partisi" adında yeni bir siyasi parti kurulacağını ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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