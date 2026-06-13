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Trump'ın Fransa'da Katar, BAE ve Mısır liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceği iddiası

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'daki G7 Zirvesi marjında Katar, BAE ve Mısır liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Ayrıca Hindistan ile ticaret konularının ele alınacağı belirtiliyor.

Abd Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'da düzenlenmesi beklenen G7 Zirvesi marjında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan liderler ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin beklendiği iddia edildi.

ABD ile İran arasında muhtemel bir mutabakat zaptının imzalanmasına yönelik sürece ilişkin belirsizlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Fransa'da Orta Doğu liderleriyle bir araya gelebileceği öne sürüldü. Uluslararası basında yer alan ve Trump yönetiminden ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberlere göre, Trump 15-17 Haziran tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılacak. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da zirveye davet edildiği belirtilirken, Trump'ın G7 marjında söz konusu ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceği iddia edildi.

Öte yandan Hindistan'ın da G7 Zirvesi'ne davet edilen ülkeler arasında yer aldığı aktarıldı. Trump'ın zirve kapsamındaki temasları çerçevesinde ABD-Hindistan arasında ticaret konusu başta olmak üzere çeşitli başlıklara ilişkin görüşmeler gerçekleştirmesinin beklendiği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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