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Trump, FED Başkanı Powell'ı Kovmayacağını Açıkladı

Trump, FED Başkanı Powell'ı Kovmayacağını Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, FED Başkanı Jerome Powell'ı temizlemeyi düşünmediğini belirtirken, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin önemli ölçüde düşeceğini ifade etti. Ticaret savaşında olumlu gelişmelere işaret eden Trump, müzakerelerde nazik olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmazlık yaşadığı ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ı kovmaya niyetinin olmadığını ifade etti. Trump ayrıca Çin'e uyguladığı yüzde 145 oranında gümrük vergisinin önemli ölçüde düşürüleceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Trump, faiz oranlarını düşürmek için daha hızlı hareket etmediği gerekçesiyle defalarca eleştirdiği FED Başkanı Jerome Powell'e ilişkin sorulan soruya, "Onu kovmaya niyetim yok. Faiz oranlarını düşürme fikri konusunda biraz daha aktif olmasını isterim. Faiz oranlarını düşürmek için mükemmel bir zaman. Bunu yapmazsa bu son mu? Hayır, değil" şeklinde cevap verdi.

"Anlaşma olması durumunda Çin'e gümrük vergileri düşürülecek"

Trump ayrıca Çin ile ticaret savaşında yumuşama sinyali vererek ticari ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Trump, Pekin ile müzakerelerde "çok nazik" davranacağını ve bir anlaşma olması durumunda gümrük vergilerinin düşürüleceğini, ancak "sıfıra" inmeyeceğini söyledi. Trump, Çin'e uygulanan vergi oranına değinerek, "Yüzde 145 çok yüksek, o kadar yüksek olmayacak. Önemli ölçüde düşecek. Ancak sıfır olmayacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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