Trump, Fed Başkanı Powell'ı Eleştirdi: 'Faiz Indirimlerinde Geç Kaldı'

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri indirmekte geç kaldığını belirterek, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının, Fed Başkanı Jerome Powell ile ilgili sorularına yanıt verdi. Powell'ın faiz indirimlerinde geciktiğini ve bu yüzden 'çok geç' lakabını aldığını belirten Trump, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz" dedi. Trump, Powell'ın performansının yetersiz olduğunu ve gelecek aylarda bir değişiklik olacağını ima ederek, Fed Başkanı'nın görev süresinin sona ereceğini hatırlattı.

Powell'ı görevden alma ihtimalini açıkta tuttuğunu ifade eden Trump, "Hiçbir seçeneği masadan kaldırmıyorum, ancak dolandırıcılık gibi bir durum olmadıkça bunun pek olası olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. Trump, olası Fed başkanı adayları arasında Hazine Bakanı Scott Bessent'in mevcut görevinde iyi bir performans sergilediğini, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in de bu pozisyon için düşünülebileceğini belirtti.

Fed başkanlığı görevinin akıllı biri için zor olmadığını savunan Trump, "Eğer aptalsanız, bu iş zor olabilir, ama bence bu şimdiye kadar gördüğüm en kolay işlerden biri" ifadelerini kullandı. Trump, bu pozisyona talip birçok kişi olduğunu vurgulayarak, doğru işi yapacak birini seçeceğini kaydetti.

Bazı Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerine Powell'ı görevden almaya yönelik bir mektup gösterdiği iddialarına yanıt veren Trump, "Hayır, böyle bir mektup hazırlamadım. Powell'ı görevden alma fikri hakkında konuştum ve 'Siz ne düşünüyorsunuz?' diye sordum. Neredeyse hepsi görevden almam gerektiğini söyledi, ama ben onlardan daha temkinliyim" dedi.

Powell'ı görevden alacağına dair haberleri yalanlayan Trump, Fed binasının yenilenmesiyle ilgili harcamalar nedeniyle Powell'ın 'dolandırıcılık' suçlamasıyla soruşturulup soruşturulmayacağına ilişkin soruya da "Sanırım zaten soruşturma altında. Yenileme için gerekenden çok daha fazla para harcadı. Fed'in asıl işi oturup faiz oranlarının yönünü belirlemek, ama o 2,5 milyar dolar harcadı. Sanırım bazı problemleri var" yanıtını verdi.