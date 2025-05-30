Trump: Elon Musk Her Zaman Bizimle Olacak

Trump: Elon Musk Her Zaman Bizimle Olacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın hükümet görevinden ayrıldığını duyurdu. Trump, Musk'ın her zaman destek vermeye devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın ABD hükümetindeki görevinden ayrılmasıyla ilgili, "O her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek" dedi.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın, ABD hükümetindeki görevinden ayrıldığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı. Oval Ofis'te Musk ile bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirten Trump, "Bu onun son günü olacak ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek" ifadelerin kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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