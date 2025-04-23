Trump, Çin ile Adil Ticaret Anlaşması Yapacaklarını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük vergileri sonrası Çin ile ticaret görüşmelerinin "aktif" şekilde sürdüğünü belirterek, "Çin ile adil bir ticaret anlaşması yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gümrük vergileri konusunda sürpriz bir basın açıklaması yaptı. Trump, "Çin ile aktif olarak görüşüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey aktif" dedi.

Yalnızca Çin değil, Avrupa Birliği (AB) gibi diğer ülkelerin de uzun yıllar boyunca ABD'yi ticari anlamda sömürdüğünü öne süren Trump, "Her ülke katılmak istiyor, bizi uzun yıllar boyunca kazıklayan ülkeler bile. Çin buna bir örnek ama sadece Çin değil, Avrupa Birliği de öyle. O günler artık geride kaldı" dedi.

Ticaret anlaşmalarıyla birlikte vergi oranlarının da düşeceğine işaret eden Trump, "Vergileri önemli ölçüde düşürebileceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Tepkiler üzerine karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin'e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145'e çıkarmıştı. Pekin yönetimi de Trump'ın hamlesine ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulayarak karşılık vermişti. Gümrük vergilerinin Çin hariç askıya alınmasının ardından ABD ve diğer ülkeler arasında ticaret müzakereleri başlamıştı. - WASHINGTON