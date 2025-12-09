Haberler

Trump, Nvidia'nın Çin'e H200 çiplerini göndermesine onay verdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, ulusal güvenlik koşuluyla Nvidia'nın H200 çiplerini onaylı müşterilere göndermesine izin vereceğini açıkladı. Trump, bu durumun ABD istihdamını artıracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, ABD'nin kendi ulusal güvenliğini güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayacak koşullar altında, Nvidia'nın 'H200' çiplerini Çin ve başka ülkelerdeki onaylı müşterilere göndermesine onay vereceğini ilettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, ABD'nin ulusal güvenliğinin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayacak koşullar altında, Nvidia'nın H200 ürünlerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin vereceğini bildirdim" ifadelerini kullandı.

Şi'nin olumlu yanıt verdiğini aktaran Trump, "ABD'ye yüzde 25 pay ödenecek. Bu politika, Amerikan istihdamını destekleyecek, ABD imalatını güçlendirecek ve vergi mükelleflerine fayda sağlayacaktır. Biden yönetimi, büyük şirketlerimizi kimsenin istemediği kalitesiz ürünler üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladı. Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikan işçilerine zarar veren korkunç bir fikirdi. O dönem sona erdi. Ulusal güvenliği koruyacak, istihdamı artıracak ve ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
