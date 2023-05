UĞUR İSTANBULLU

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Artvin'de Semt Evi açtı. TKP Parti Meclisi Üyesi Tevfik Taş, " Türkiye'nin birçok noktasında iki yüzün üzerinde semt evlerini açtık. Ayrıca deprem sürecinde de ne kadar işlevsel olduğunu gördük. Toplamış olduğumuz dayanışma tırlarını Hatay'a ve deprem bölgesine gönderdiğimiz bir buluşma noktası haline geldi... Deprem gibi bir talihsizlik üzerinden tekrar göstermiş oldu ki sadakaya karşı, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk" dedi.

TKP, Artvin'de seçim süreci ve sonrasında çalışmaların koordine etmek amacıyla Semt Evi açtı. TKP PM Üyesi Tevfik Taş, Semt Evi'yle ilgili şunları söyledi:

"SOSYALİZMİ İLERİYE TAŞIMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Biz semt evini şöyle tasarladık, Artvin'de yaşayan ilericiler, aydınların, emekçilerin, geçim ve hayat kaygısı çekenlerin buluştuğu ve bir şekilde dayanışma örgütlediği, mevcut toplumsal çökmeye karşı bir direnç hattı oluşturduğu bir mekan olarak tasarladık. Ama burası bir mekandan öte Türkiye'deki sosyalizm mücadelesinin bir mevziisi olarak anlam kazanacak. Burada kapımız herkese açık, patronlar, gericiler ve şovenistler hariç toplumun her kesiminden insanlar gelebilir. Sosyalist dostlarımız gelebilir. Burayı sosyalizm için kazanılması gereken bir mevzi olarak düşünebiliriz burayı ve burada yapacağımız çalışmalarda bu eksende olacaktır. Artvin sosyalizm deneyimi ve birikimi olamayan bir ilimiz değil. Bu birikimi muhafaza edip daha ileriye taşımak için buradayız. Burada pek çok başlık üzerinde çalışma yürüteceğiz, onlardan bir tanesi çevre katliamıdır. Yani hayatın her alanını ranta çeviren ve hayatın her alanını bir avuç kapitalistin, bir avuç insanın çıkarına tahvil eden bir sistemle hesaplaşmak ve ona karşı durmak için çalışıyoruz.

"TÜRKİYENİN BİRÇOK NOKTASINDA İKİ YÜZÜN ÜZERİNDE SEMT EVİ AÇTIK"

Biz Türkiye Komünist partisi olarak Türkiye'nin birçok noktasında iki yüzün üzerinde semt evlerini açtık. Ayrıca deprem sürecinde de ne kadar işlevsel olduğunu gördük. Toplamış olduğumuz dayanışma tırlarını Hatay'a ve deprem bölgesine gönderdiğimiz bir buluşma noktası haline geldi. AKP'nin yirmi yıllık iktidarıyla Türkiye kapitalizminin çürüttüğü toplumsal ilişkilerinin, bunların sadaka üzerinden kendilerini tatmin etme anlayışlarıyla hesaplaşan ve buna karşı çıkan, sadaka yerine dayanışmayı önüne koyan bir anlayışla hareket ettik ve deprem gibi bir talihsizlik üzerinden tekrar göstermiş oldu ki sadakaya karşı, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Şimdi Artvin'de emekçilerin buluştuğu bir yer haline getireceğiz burayı. Mümkün olduğu kadar parayla pulla işimiz olmayacak, asıl amaç yoksul ailelerin çocuklarının eğitimine yardımcı olmak ve aynı zamanda tarikatların pençesine düşen çocukları kurtarmak ve aydınlanma mücadelesi yapacağız ve biz bir mevzi haline getireceğiz.

"BÜYÜK PARTİ ALDATMACILIĞINA KAPILMAMALARINI RİCA EDİYORUZ"

Artvin'de yaşayan emekçiler açısından da önereceğimiz şey kendi öz evladınıza yani kendi öz evladınıza sahip çıkmadaki kastımız, hemşehricilik değil, kan bağı değil tersine emeğiyle geçinen ve insanın insan tarafında sömürülmesine karşı çıkan, paranın kirlettiği ve ahlaksızlaştırdığı toplumsal duruma karşı çıkan insanlara yönelmelidir. Matematiksel hesaplar işte oyumuzu biz verirsek oyumuz boşa gider gibi düşünülmemelidir. Artvin halkının oyunun boşa gitmesiyle çöpe gitmesi arasındaki ilişkiyi gözden geçirmelidir. Büyük parti diye kodlanan düzen partilerine taviz vermemelidirler ve Resul Duran'a oy vermelidirler. Resul Duran onların kendisidir ve doğrudan onların kendi temsilcileridir. Emeğiyle çalışan bir insandır ve bizim Türkiye Komünist Partisi olarak yapmak istediğimiz şey üretenlerin her zaman yönetici olduğu bir tasavvurudur ve biz bunun üzerinden düşünüyoruz. Artvin halkının büyük parti aldatmacasına kapılmamalarını rica ediyoruz."