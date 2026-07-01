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TİP Genel Başkanı Baş "12. Yargı Paketi"ni eleştirdi

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 12. Yargı Paketi'ni eleştirerek işçi tazminatlarındaki değişikliğe tepki gösterdi. Ayrıca NATO Liderler Zirvesi'ni ve Meclis tatilini sert sözlerle eleştirdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO'yu eleştiren Baş, "NATO bayrağının dalgalandığı, bayrağının gölgesinin düştüğü hiçbir ülkede hiç hayırlı ot bitmemiştir." diye konuştu.

TİP Genel Başkanı Baş, NATO'nun gündeminde işçilerin güvenliğinin yer almadığını söyleyerek "Biz bu ülkede halkın güvenliği yokken, halk açken neyin güvenliğinden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği hafta TBMM'nin çalışmalarına ara vereceğini hatırlatan Baş, "Olacak iş mi? Bir kişi de çıkıp bir şey demiyor." sözlerini sarf etti.

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Baş, teklifle, iş kazasında hayatını kaybeden işçinin yakınlarına ödenecek tazminat faizinin hesaplanmasında değişikliğe gidildiğini anlattı. Baş, "İşçinin, yoksulun öldükten sonra 3-5 kuruş fazla tazminat almasını kırpmak için gayret gösteriyorlar. Gözünüzü toprak doyursun. Ölmüş insanın hakkını bile gasbediyorlar." görüşlerini savundu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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