TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine tepki gösterdi

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini sert bir şekilde eleştirerek, bu durumu 'haydutluk' olarak tanımladı. Ayrıca, asgari ücret ve emekli maaşlarına dair görüşlerini paylaşarak, bunların sefalet ücreti haline geldiğini ifade etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine tepki göstererek, " Venezuela'da yaşanan şey, bir diplomatik kriz, gerilim değildir, bu düpedüz haydutluktur. Bunun adını doğru koymamız lazım." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarını eleştirdi.

Asgari ücret alanların sayısında artış olduğunu ifade eden Baş, asgari ücretin Türkiye'de "olağan ücret" haline geldiğini söyledi.

En düşük emekli maaşı alanların sayısının da her geçen gün arttığını ifade eden Baş, "Bunlar artık sefalet ücreti." dedi.

ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlediği saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasını anımsatan Baş, bu duruma tepki gösterdi.

Baş, "Venezuela'da yaşanan şey, bir diplomatik kriz, gerilim değildir, bu düpedüz haydutluktur. Bunun adını doğru koymamız lazım." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıklarının normalleştirilmemesi gerektiğini söyleyen Baş, "Trump'ın yaptığı şey, tarihte maalesef defalarca kez örneğini gördüğümüz bir olgu. Güce, silaha dayanıyor, hukuku eziyor. Trump, 21. yüzyılın Hitler'idir, dünyayı kana bulayan zihniyetin bugünkü temsilcisidir. Bu sadece Venezuela'ya verilmiş bir gözdağı değildir, tüm dünyaya mesaj veriyorlar." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
