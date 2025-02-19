TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İşçi Mücadelesine Destek Verdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gaziantep'teki bir grup işçinin eylemleri nedeniyle tutuklanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in yanında olduklarını söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Ülkede çalışan nüfusun yarısından fazlasının asgari ücret aldığını anımsatan Baş, Türkiye'de bir ayda asgari ücretle çalışanların tamamının iki katı kadar paranın vergi olarak toplandığını, bunun 4'te 1'inin faizlere harcandığını anlattı.

"Neredeyse nefes alışverişimize bile vergi kesmişler." diyen Baş, 2025 yılında 3 trilyon liraya yakın vergi affı, teşvik ve indirim öngörüldüğünü, "vatandaşların bir ayda ödediği toplam verginin 4 katının patronlara peşkeş çekildiğini" öne sürdü.

İşsizlik ve yoksulluğun artmaya devam ettiğini kaydeden Baş, Türkiye'deki işsiz sayısının Yunanistan nüfusunu, yoksul sayısının da Hollanda nüfusunu geride bıraktığını ileri sürdü.

Gaziantep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde işçiler tarafından başlatılan eylemlerde gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutuklanmasına tepki gösteren Baş, "Hep birlikte Mehmet arkadaşımızın, işçilerin, işçi sınıfının mücadelesinin yanında duracağız." dedi.

Baş, Hakimler ve Savcılar Kurulunca, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Emine Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlatılmasını da eleştirdi.