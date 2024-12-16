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TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında bir milletvekilinin getirdiği nesne şaşırttı

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Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Görüşmeler sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, yanında getirdiği rögar kapağını kürsünün önüne koyarak, konuşmasını yaptı. Rögar kapağını görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, "Türkiye, 2022'de yüzde 5,5, 2023'te yüzde 5,1, 2024 yılının ilk yarısında 3,2'lik büyüme oranını yakalamıştır. Türkiye ekonomisi bu açıdan pek çok ülke ekonomisinden pozitif yönde ayrılırken kaydedilen iyileştirme göstergeleri 2025'e dair beklentileri yükseltmiştir." dedi.
TBMM Genel Kurulunda Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti Milletvekilleri söz aldı.

"EKONOMİDE 2025'E DAİR BEKLENTİLER YÜKSELDİ"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, pandemi ile başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ile devam eden ve pek çok ülkeyi tesiri altına alan siyasi krizlerin tüm ekonomileri derinden etkilediğini söyledi. Küresel ekonomide geçmiş dönem ekonomilerinin altında büyüme rakamlarının kaydedilmesine rağmen Türkiye'nin üretmeye, istihdamda ve ihracatta büyüme devam ettiğini vurgulayan Erkan, "Türkiye, 2022'de yüzde 5,5, 2023'te yüzde 5,1, 2024 yılının ilk yarısında 3,2'lik büyüme oranını yakalamıştır. Türkiye ekonomisi bu açıdan pek çok ülke ekonomisinden pozitif yönde ayrılırken kaydedilen iyileştirme göstergeleri 2025'e dair beklentileri yükseltmiştir." diye konuştu.

"GÜÇLÜ EKONOMİ BÜYÜK TÜRKİYE"

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, ihracat rakamlarında rekorların kırılmasıyla istihdamın arttığını, kişi başına düşen milli gelirin de yükselişini sürdürdüğünü söyledi. Akgül, Türkiye'nin pandemi, bölgesel savaşlar, deprem felaketi gibi birçok olumsuzluğa rağmen "güçlü ekonomi büyük Türkiye" hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Esnaf ve sanatkarların da unutulmadığını, onların hizmetinde olan kooperatiflerin sayısının 2024'te bini geçtiğine dikkati çeken Akgül, "Esnafımıza 1,5 milyon Türk lirasına kadar iş yeri edindirme ve taşıt edindirme kredisi kullandırılmakta. Usta ve genç girişimciler ile kaybolmaya yüz tutan meslekler için 300 bin liraya kadar sıfır faizli kredi kullandırılmaktadır. Günümüzde 544 milyar devlet destekli kredi kullandırıldı. Bugün kaynaklar, 1,5 milyon esnaf ve sanatkarın ulaştığı kredi haline geldi." diye konuştu.

"HELAL GIDA PAZARI BÜYÜYOR"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Helal Akreditasyon Kurumunun sadece bir denetim mekanizması olmadığını belirterek, Türkiye'nin uluslararası ticarette itibarını artıran bir kurum olarak öne çıktığını söyledi.

Bugün dünyanın dengesinin değiştiğini ticaretin ve paranın merkezinin batıdan doğuya doğru kaydığını ifade eden Özcan, "Türkiye, Müslüman Türk cumhuriyetlerinden Orta Doğu'ya, Güneydoğu Asya'dan Afrika'ya kadar olan geniş bir coğrafyada yalnızca ticaret değil, güven ve ahlak bağları kuruyor. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) gibi stratejik kurumlarımız bu bağları güçlendiren köprülerdir. Bugün, Türkiye, helal ürünler meselesinde tüm Müslüman coğrafyalarla ticari ilişkilerini güçlendirmiştir. HAK'ın uluslararası alanda oluşturduğu güven sayesinde Türk malları artık daha fazla tercih edilmekte, ticaret yolları Türkiye üzerinden yeniden şekillenmektedir. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Rekabet Kurumunun serbest piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayan ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasında stratejik öneme sahip bir kurum olduğunu belirtti.

REKABET KURUMU'NDAN 5 MİLYAR LİRA İDARİ PARA CEZASI

Rekabet Kurumunun 2024 yılında tamamlanan 131 soruşturmada ihlal gerçekleştiren şirketlere yaklaşık 5 milyar lira idari para cezası uyguladığını bildiren Taş, "2024 yılının ilk altı aylık sürecinde tüketicilerimize sağlanan toplam fayda 49,24 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu sonuçlar, ülkemizde adil rekabetin güçlenmesi, ekonomik istikrarın korunması ve tüketicilerin haklarının güvence altına alınması açısından önemli bir göstergesidir. Rekabetçi bir piyasa yapısının ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu bir kez daha görmekteyiz." diye konuştu.

DOĞRUDAN VERGİLER ARTIRILACAK

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ise Türkiye'de vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçeğin yansıtmadığını belirterek, "Vergi yükü ortalaması, OECD ülkelerinde yüzde 34 iken AB ülkelerinde yüzde 40 seviyelerindedir. Bütçemizde, 2023 yılında depremlerin yol açtığı hasarların bertaraf edilmesi amacıyla 2024 yılında 1 trilyon 28 milyar Türk lirası tutarında deprem harcaması yapıldığı da öngörülmektedir." dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz da vergi alanında birçok düzenlemeler yapıldığını anımsatarak, vergi adaleti konusunda temel yaklaşımlarının 'çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' olduğunu söyledi. Oğuz, vergilemede adaleti ve bütçe gelirleri içerisindeki doğrudan vergilerin payını artıracak çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

"KRİZLERDEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, limanlar ve otoyolların Türkiye'nin ekonomik büyümesinin lokomotifleri olduğunu belirterek, özellikle limanların modernizasyonu ve kapasitelerinin artırılmasının dış ticaretteki rekabet gücünü artıracağını, bu nedenle özelleştirme yoluyla limanlara yeni yatırımlar yaparak Türkiye'yi küresel ticarette daha etkin bir oyunca haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker ise bankacılık sektörünün ülkelerin ekonomik istikrarı için önem arz ettiğini ifade ederek, güçlü bir bankacılık sektörünün küresel ekonomi arenasında da başarının anahtarı olduğunu vurguladı.

Türk bankacılık sektörünün son yıllarda tüm dünyada yaşanan krizlerden alnının akıyla çıkmayı başardığını dile getiren Paker, "Güçlü bir bankacılık sektörü, ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın sürdürülebilirliği için vazgeçilmezdir." dedi.

"İETT HAKKINDA 44 USULSÜZLÜK TESPİT EDİLMİŞ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, yanında getirdiği rögar kapağını kürsünün önüne koyarak, konuşmasını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023 Sayıştay raporlarına değinen Yıldırım, "İETT hakkında 44 usulsüzlük tespit edilmiş yani 'usulsüzlük' diye yumuşatıyorum, aslında yolsuzluk var içerisinde. 22 adet İSKİ olmak üzere 220 konu başlığında usulsüzlük tespit edilmiştir." diye konuştu.

Yıldırım, Sayıştay raporlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla ilgili tespitlerin de yer aldığını dile getirerek, "Sayıştay, 1137 tane aracı bulamamış. Burada Sayıştay'ın hata yaptığını düşünüyorum. Araç sayısı 1137 değil, 1136'dır. Çünkü araçlardan biri Sayın Gökhan Günaydın'da." dedi.

TBMM'DE RÖGAR KAPAĞI

Bir eliyle rögar kapağını diğer eliyle Sayıştay raporlarını tutan Yıldırım, "Evet, buraya kapak getirdim. Kapak budur, bu rögar kapağı. Biliyorsunuz, rögar kapağı metrobüs kapısını kırarak insanımızın yaralanmasına sebep oldu. Bu da biliyorsunuz, Sayıştay'ın raporu. Bu, aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve CHP belediyeciliğinin beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin resmidir. Resim buradadır, kapak buradadır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

"YEDİ SÜLALENİZ GELSE..."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti'nin 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal ettirdiğini iddia etti. CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde ise 414 belediyeyi kazandığını anımsatan Günaydın, "SSK borcu ve konser meselesine de gelelim. Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Araştırma önergeleri de verdik. Kim konser harcaması yapmış, bunun hesabını da yapalım. Araçla ilgili olarak da bu iftirayı atan adamı da mahkemeye verdim. Benim eski şoförümü satın alıp bir yere varamazsınız. Yedi sülaleniz gelse, bana hesap soramazsınız. Hesabımın hepsini sonuna kadar vermeye de hazırım hodri meydan." ifadelerini kullandı.

"KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN SANDIK BAŞKANLARI VARDI"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, 2019'daki Mahalli İdareler Seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu seçimlerde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, ilçe belediye meclis üyeliği ve belediye başkanlığı için aynı zarfta 4 ayrı oy kullanıldığını hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti: Kamu görevlisi olmayan sandık başkanları vardı. 30 bine yakın oyla ilgili fark sandıkların yüzde 10'unun sayılmasıyla 12 bin küsüre indi. Niye ilçeler? O konudaki tutanaklarla ilgili orada farklılıklar vardı. Sadece büyükşehir belediye başkanlığı tutanakları farklıydı. Yüzde 10'u sayıldı fark 30 binden 13 bine indi. Orada büyükşehir belediye başkanlığı ile ilgili bütün tutanaklarda bu farklılık görüldüğü için oraya itiraz edildi. O sebeple böyle bir karar verildi. İftira siyasetini ortaya koyan, şov siyasetini ortaya koyan kendileridir. Biz eser ve hizmet siyasetini ortaya koyduğumuz için millet bizi tekrar iktidara getirmiştir. Sonuç budur.

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında bir milletvekilinin getirdiği nesne şaşırttı
Kaynak: AA / Duygu Yener - Politika
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