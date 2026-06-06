Ticaret Bakanı Bolat: 22 Mayıs’ta günlük ihracat rekoru kırıldı: 2 milyar 428 milyon dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "22 Mayıs Cuma günü ihracatçılarımız 2 milyar 428 milyon günlük dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunu yenilediler" dedi.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen 39'uncu DEİK Olağan Mali Genel Kurulu Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile DEİK Başkanı Nail Opak'ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da eşlik etti. Opak'ın yaptığı konuşmanın ardından Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin dünya genelindeki ticaret hacmine dikkat çekti.

"Türkiye son 10 yılda ekonomisi en hızlı büyüyen ülkeler arasındadır"

Bakan Bolat, "Küresel, siyasi ve ekonomik gelişmeler büyük sınamaları da beraberinde getiriyor. Bölgemizde yaşanan sıcak savaşlar, ekonomik meydan okumalar, ticaret savaşları, gümrük vergisi savaşları, artan korumacılık eğilimleri, gümrük tarifelerindeki artışlar, tedarik zincirlerinin aksaması ve lojistik hatlarındaki aksamalar dünya ekonomisi açısından bütün ülkeler arasından da sıkıntılar meydana getirmektedir. Buna rağmen, son 23 yıldır, yüzde 5,4 yıllık ekonomik büyüme sağlayan ülkemiz, son 23 çeyrektir bu büyük meydan okumaların olduğu dönemde de güçlü bir ekonomik büyüme performansı da göstermeyi başarmış ve 1.6 trilyon dolarlık büyüklüğü aşmış durumdadır" dedi.

Türkiye'nin son 10 yılda ekonomisi en hızlı büyüyen ülkeler arasında olduğunu aktaran Bakan Bolat, "Bu ekonomik büyümede güçlü siyasi liderlik, siyasi istikrarın devamı, ekonomik reformlar ve özel sektörümüzün de aldığımız tedbirlerde gücünü arttırması da çok büyük bir rol oynamıştır. Geçen yılı 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatıyla tamamlayan ülkemize Değerli Cumhurbaşkanımızın belirlediği bu yılın başında 410 milyar dolarlık 2026 yılsonu hedefi vermişti. Bu hedef doğrultusunda, iş dünyası olarak Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm bakanlıklarımız hep birlikte ve iş dünyamızla birlikte canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

"2 milyar 428 milyon dolar günlük ihracat ile Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunu yenilediler"

Bakan Bolat, "Bu yılın ilk 5 ayı, dünyadaki bu yoğun dalgalanmalara ve savaşlara rağmen, stabil cereyan etti. Mayıs ayında 14 iş günü ile çalışmamıza rağmen, ilk beş ayı 111, 2 milyar dolarlık mal ihracatıyla kapattık. Dış ticaret açığında da, son 9 en düşük dış ticaret açıklığın Nisan-Mayıs ayında elde ettik. Son 20 ayın en yüksek oranı olan ihracatın ithalatı karşılama oranına yüzde 80 olarak Mayıs ayında ulaştık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 22 Mayıs 2026'da yaptığı ihracat oranlarına da değinen Bakan Bolat, "22 Mayıs 2026 Cuma günü ihracatçılarımız 2 milyar 428 milyon dolar günlük ihracat ile Cumhuriyet rekorunu yenilediler. 1973 yılında ancak bir yılda 1 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye'miz, 22 Mayıs 2026'da bir günde iki milyar 428 milyon dolar ihracat yaptı. Haziran ayıyla yılın ilk yarısını kapatacağız. Haziran ayında uzun bayram tatili de olmayacağı için, takvim etkisinin de bir miktar yardımıyla 277-278 milyar dolarlık 12 aylık ihracat rakamına rekor rakama ulaşacağız" diye konuştu.

"Müteahhitlik sektörü yüz akı bir sektör olarak ülkemizin yüzünü güldürmektedir"

Bakan Bolat, savunma alanında yapılan ihracata da dikkat çekerek, "Özellikle savunma sanayi alanında 40 katı artan bir başarıyla, 23 yılda 250 milyon dolardan, 10 milyar dolar rakamını aşan bir ihracat rakamının 100 bin kişilik istihdam rakamına ulaşmayı başardık. Diğer taraftan dış ekonomik ilişkilerimizde de müteahhitlik sektörü yüz akı bir sektör olarak dünyada övgüye mazhar olmakta ve ülkemizin yüzünü güldürmektedir. Son 510 milyar dolarının son 23 yılda elde eden müteahhitlik sektörümüzle, 12 bin 900 projede, 138 ülkede 564 milyar dolarlık müteahhitlik gelirine ulaşmayı başardık" dedi.

Törende, Sakıp Sabancı'nın torunu Elçin Melisa Sabancı Tapan ödül aldı. İş adamı Mithat Yenigün'e ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödülünü takim etti. DEİK Eski Üyesi Remzi Gür ve eski DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı