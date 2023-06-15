Teksas Valisi, Düzensiz Göçmenleri Los Angeles'a Gönderdi

Teksas Valisi Greg Abbott, Demokrat Başkan Joe Biden'ın sınır güvenliği politikasını eleştirmek için bir otobüs dolusu düzensiz göçmeni Demokratların yönettiği Los Angeles kentine gönderdi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise bu duruma hazır olduklarını vurgulayarak 'İnsan hayatlarıyla oynayan önemsiz politikacıların etkisinde kalmayacağız' açıklamasıyla yanıt verdi.

Teksas Valisi Greg Abbott, dün bir otobüs dolusu düzensiz göçmenin Los Angeles kentine götürülerek kentin ana tren istasyonuna bırakıldığını açıkladı. Abbott konuyla ilgili açıklamasında "Teksas'ın küçük sınır kasabaları, Başkan Biden'ın sınırı korumayı reddetmesi nedeniyle Meksika'dan yasadışı yollardan Teksas'a geçen binlerce insan tarafından bunalmış ve istila edilmiş durumda. Los Angeles, göçmenlerin, özellikle şehir liderlerinin 'sığınak kent statüsünü' onaylamasıyla şu sıra gitmek istediği büyük bir şehir.