Teksas Valisi, Düzensiz Göçmenleri Los Angeles'a Gönderdi
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Teksas Valisi Greg Abbott, Demokrat Başkan Joe Biden'ın sınır güvenliği politikasını eleştirmek için bir otobüs dolusu düzensiz göçmeni Demokratların yönettiği Los Angeles kentine gönderdi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise bu duruma hazır olduklarını vurgulayarak 'İnsan hayatlarıyla oynayan önemsiz politikacıların etkisinde kalmayacağız' açıklamasıyla yanıt verdi.
Teksas Valisi Greg Abbott, dün bir otobüs dolusu düzensiz göçmenin Los Angeles kentine götürülerek kentin ana tren istasyonuna bırakıldığını açıkladı. Abbott konuyla ilgili açıklamasında "Teksas'ın küçük sınır kasabaları, Başkan Biden'ın sınırı korumayı reddetmesi nedeniyle Meksika'dan yasadışı yollardan Teksas'a geçen binlerce insan tarafından bunalmış ve istila edilmiş durumda. Los Angeles, göçmenlerin, özellikle şehir liderlerinin 'sığınak kent statüsünü' onaylamasıyla şu sıra gitmek istediği büyük bir şehir.BİDEN HEREKETE GEÇENE KADAR DEVAM EDECEKLERSınır topluluklarımız, Başkan Biden'ın sınır krizinin ön saflarında yer alıyor ve Teksas, (Başkan Biden) işini yapmak ve sınırı güvence altına almak için harekete geçene kadar bu çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Vali Abbott 2022 yılında yine benzer şekilde düzensiz göçmenleri otobüslerle Demokratların yönettiği Washington'a, New York'a, Chicago'ya, Philadelphia'ya ve Denver kentlerine göndermişti. Teksas Valiliği, eyaletten kentlere gönderilen düzensiz göçmenlerin sayısının 21 bin 600 olarak açıkladı.CUMHURİYETÇİ VALİLERİN ÇOK SEVDİĞİ GÖSTERİDemokrat Partili Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Vali Abbott'un açıklaması üzerine 40 kişinin otobüsle kente geldiğini teyit edip başkanlık sitesinden bugün yazılı olarak "Amerikalı seçilmiş bir yetkilinin ucuz siyasi oyunlarında insanları piyon olarak kullanması nefret uyandırıcı" açıklamasını yaptı. Belediye Başkanı Bass açıklamasında insanların sağlığını ve esenliğini siyasete tercih etmeyeceklerini vurgulayıp şu ifadelere yer verdi;"Göreve geldikten kısa bir süre sonra, Los Angeles'ın Cumhuriyetçi Valilerinin çok sevdiği alçakça bir gösteriye maruz kalması durumunda planlamaya başlamaları için Şehir Departmanlarına talimat vermiştim. Bu bizi hazırlıksız yakalamadı, yıldırmayacak da. Şimdi, planımızı uygulama zamanı. Acil durum yönetimimiz, polisimiz, itfaiyemiz ve diğer departmanlarımız, otobüs hareket halindeyken gelenleri öğrenebildiler ve otobüs gelmeden önce kar amacı gütmeyen ortaklarla birlikte seferber oldular.Los Angeles, nefret ya da korkuyla motive olan bir şehir değil ve kesinlikle insan hayatlarıyla oynayan önemsiz politikacıların etkisinde kalmayacağız. Tüm insanlara haysiyet ve şefkatle davranmayı amaçlayan bir şehiriz."