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TBMM zirai dondan etkilenen üreticiler için adım attı

TBMM zirai dondan etkilenen üreticiler için adım attı
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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın birçok ilçesinde yaşanan zirai don felaketi ile ilgili TBMM'de gereken adımın atılarak, Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulduğunu bildirdi.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın birçok ilçesinde yaşanan zirai don felaketi ile ilgili TBMM'de gereken adımın atılarak, Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulduğunu bildirdi.

Manisa'da geçtiğimiz hafta soğuk havanın etkisiyle, yaşanan zirai don nedeniyle üzüm ve zeytin ağaçları olumsuz etkilendi.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, TBMM Genel Kurulunda zirai don olayının sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu belirterek, "Manisa'mızda ve birçok ilçede yaşanan zirai don felaketi, özellikle üzüm bağları ve zeytinlikler başta olmak üzere, tarımsal üretimde ciddi zararlara yol açmıştır. Üreticimizin yaşadığı mağduriyeti yerinde ekiplerle yerinde inceledik, sahadaki çiftçilerimizin sesine kulak verdik." dedi.

Ak Parti olarak çiftçi ve üreticinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Baybatur, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Manisa'mızda ve birçok bölgemizde yaşanan zirai don felaketi, özellikle üzüm bağları ve zeytinlikler başta olmak üzere, tarımsal üretimde ciddi zararlara yol açmıştır. Saruhanlı, Sarıgöl, Alaşehir ve Ahmetli ilçelerimizde çiftçi ve üreticilerimizin yaşadığı mağduriyeti yerinde inceledik, sahadaki çiftçilerimizin sesine kulak verdik. Bu doğrultuda, TBMM Genel Kurulu'nda zirai don olayının sonuçlarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur. Alınacak önlemler, yapılacak desteklemeler ve uzun vadeli çözümler bu komisyonun çalışmalarıyla şekillenecektir. Tarım, hem Manisa'mız hem de ülkemiz için stratejik öneme sahiptir. Çiftçimizin alın teri, bu toprakların bereketidir. AK Parti olarak her zaman olduğu gibi bugün de üreticimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızla, TARSİM ile ve tüm kurumlarımızla birlikte zarar gören üreticilerimizin yaralarının sarılması için gereken her adımı atacağız. Kimse merak etmesin; bu zor günleri de devlet-millet el birliğiyle aşacağız." - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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