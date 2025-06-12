TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu toplandı

ANKARA - TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu toplandı.

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Başkanvekili Bülent Tüfenkci başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanvekili Bülent Tüfenkci, Sakarya, Bolu ve Düzce'yi ziyaret edeceklerini söyleyerek, kısa raporlarını hazırlayarak bakanlığa ve ilgili kurumlara ilettiklerini, nihai raporlarını da süresi içinde hazırlayacaklarını belirtti.