TBMM, Sayıştay Üyelikleri için Adayları Belirledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için 10 aday belirledi. Adaylar arasında Sayıştay meslek mensupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı kontenjanlarından isimler yer alıyor.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için 10 aday belirledi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay'da açık bulunan 5 üyelik için '6085 Sayılı Sayıştay Kanunu'nun 15'inci maddesi kapsamında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak toplanan komisyon, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından 8, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından 12 olmak üzere toplam 20 isim arasından 10 aday seçti. Sayıştay meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın, Eşref Edip Çiçekli'nin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran'ı aday olarak belirlendi. TBMM Genel Kurulu, bu adaylardan 5'ini Sayıştay üyesi olarak seçecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
