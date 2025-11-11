TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2026 Bütçesi Görüşülmeye Başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumunun özel bütçe, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporu ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporları görüşülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Öte yandan toplantı başlamadan önce CHP milletvekilleri, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını masalarına koydu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, olaya liyakatsizliğin neden olduğunu ileri sürdü.