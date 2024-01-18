TBMM Lokantalarındaki Yemek Artıkları Barınaklara Gönderiliyor

TBMM lokantalarındaki yemek artıkları barınaklara gönderilirken sebze ve meyve atıkları ise gübreye dönüştürülüyor.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanlığına, Meclis lokantalarında yemek artıklarının miktarını ve bu artıkların hayvan barınaklarına gönderilip gönderilmediğini sordu.

Yazılı soru önergesine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından verilen yanıtta, TBMM lokantalarında günlük üretim takip planına göre yemek üretim planlaması yapılarak sisteme kaydedildiği belirtildi.

Gün sonunda yemek artıklarının kayıt altına alınarak mutfaklarda belirlenen alanlarda kurulan atık toplama bidonlarında biriktirildiği ve düzenli olarak alınmasının sağlandığı bildirilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"Lokantalarımızda 6 aylık veriler ele alındığında günlük atık miktarı ortalama 12,41 kilogram. Yemek atıkları hayvan barınaklarına gönderilmekte, sebze ve meyve atıkları ise kampüs içerisinde bulunan kompost alanına götürülerek gübreye dönüştürülmekte. Atık yağlar ise anlaşmalı yetkili firmalar tarafından alınmakta. Hayvan barınaklarına gönderilecek yemek atıkları Gölbaşı Belediyesi tarafından haftada üç gün olmak üzere TBMM Yerleşkesinden alınmaktadır."