Üye Girişi
Haberler

TBMM Lokantalarındaki Yemek Artıkları Barınaklara Gönderiliyor

Güncelleme:
Abone Ol

TBMM lokantalarında günlük üretim takip planına göre yemek artıklarının kayıt altına alındığı ve hayvan barınaklarına gönderildiği belirtildi.

TBMM lokantalarındaki yemek artıkları barınaklara gönderilirken sebze ve meyve atıkları ise gübreye dönüştürülüyor.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanlığına, Meclis lokantalarında yemek artıklarının miktarını ve bu artıkların hayvan barınaklarına gönderilip gönderilmediğini sordu.

Yazılı soru önergesine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından verilen yanıtta, TBMM lokantalarında günlük üretim takip planına göre yemek üretim planlaması yapılarak sisteme kaydedildiği belirtildi.

Gün sonunda yemek artıklarının kayıt altına alınarak mutfaklarda belirlenen alanlarda kurulan atık toplama bidonlarında biriktirildiği ve düzenli olarak alınmasının sağlandığı bildirilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"Lokantalarımızda 6 aylık veriler ele alındığında günlük atık miktarı ortalama 12,41 kilogram. Yemek atıkları hayvan barınaklarına gönderilmekte, sebze ve meyve atıkları ise kampüs içerisinde bulunan kompost alanına götürülerek gübreye dönüştürülmekte. Atık yağlar ise anlaşmalı yetkili firmalar tarafından alınmakta. Hayvan barınaklarına gönderilecek yemek atıkları Gölbaşı Belediyesi tarafından haftada üç gün olmak üzere TBMM Yerleşkesinden alınmaktadır."

Kaynak: AA / Politika

İYİ Parti İstanbul Hayvan Hakları Çevre Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title