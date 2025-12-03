TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin "basın yayın kuruluşlarına verilen reklam ve ilanlar" ve İYİ Partinin "tasarruf tedbirleri"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, kamuda tasarrufa ilişkin açıklamaları inandırıcı bulmadığını söyledi.

Kamuda tasarruf sağlanamadığını anlatan Türkoğlu, "Gerçekten kamuda tasarruf tedbirleriniz ve bu uygulamalarınız sonuca ulaşmış mı, nasıl tasarruf yapılmış veya 'tasarruf' adı altında neler es geçilmiş, bunları bir araştıralım, maksat hasıl olmuş mu diye bu önergeyi veriyoruz." dedi.

Bazı kamu görevlilerine 30 bin liraya kadar ek mali artış yapılması yönünde karar alındığını anımsatan Türkoğlu, "Haktır, doğrudur, verilmeli çünkü siz yüksek bürokrat ve uzmanlarınızı bile yokluğa, açlığa ve enflasyona ezdirerek buna mecbur bıraktınız. Kamudan kaçmasın, gitmesin, 2-3 yıl çalıştıktan sonra özel sektöre geçmesin diye bunu yapıyorsunuz ama şunu, Allah aşkına, nasıl izah edeceksiniz, bu enflasyon canavarı yalnızca bu kesime mi? Amire, memura, hizmetliye, müdüre, bunlara enflasyon yok mu?" diye konuştu.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, "Millete 3-5 bin lira zam yapmaya gelince eli titreyen anlayış, iktidar, yetki sahipleri, vatandaşa gelince tasarruftan bahsediyor, yokluğu ve yoksulluğu da kanıksatacak vaazları, sözleri kamuya, millete zerk ediyor." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, kamuda tasarrufa yönelik çeşitli genelgeler yayımlandığını ama bu genelgelere uyulmadığını ileri sürdü.

İrmez, "Tasarruf genelgesinde neler geçiyor, neler talep ediliyor, 'yeni hizmet binası alınmasın, canı sıkılan kendine son model araç kiralamasın, iletişim giderleri kısıtlansın, konferans, seminer gibi etkinlikler çoğunlukla uzaktan erişim yoluyla yapılsın, lüks otellerde toplantılar gerçekleştirilmesin.' Daha birçok öneri ve zorunluluk söz konusu. Peki, uygulanıyor mu, denetleniyor mu? Elbette ki hayır." dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin 13 Mayıs 2024'te kamuoyuna açıklandığını, kamuda ne kadar tasarruf yapıldığının ise bilinmediğini ileri sürdü.

Tarımdan tasarruf yapıldığını iddia eden Öztürkmen, "Çiftçi desteklerini tırpanlıyorlar. 2026 yılında bütçe içindeki payı 2,7 olan tarımsal destekleme ödemelerinin oranı 2026 bütçe teklifinde yüzde 0,9 yani binde 9'a çekiliyor. Bu politikalarla bir rekora imza atarak üçüncü çeyrekte tarım sektörünün yüzde 12,7'ye gerilemesine neden olunuyor." şeklinde konuştu.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti hükümetlerinin en belirgin özelliğinin mali disiplin olduğunu aktardı.

Kamuda güçlü bir tasarruf ve verimlilik paketini hayata geçirdiklerini kaydeden Ök, şu ifadeleri kullandı:

"Bu paket, geçmiş dönemlerdeki uygulamalardan farklı olarak güçlü bir izleme, hesap verme, raporlama ve yaptırım mekanizmasıyla desteklenmekte. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tüm idarelerin harcamalarını anlık olarak izlemekte, mevzuata aykırılık tespit ettiğinde idari yaptırımlar, hatta para cezaları uygulanması da sağlanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi'yle 257 kamu idaresinin tasarruf performansı yakından takip edilmektedir. Bugüne kadar 1987 harcama biriminde denetim yapılmıştır. Bu çalışmaların da sonuçları alınmıştır. Deprem ve faiz giderleri hariç olmak üzere Tasarruf Genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı önceki 10 yılın ortalaması olan yüzde 4,6'dan yüzde 3,1'e düşmüştür yani yaklaşık yüzde 33'lük bir azalma sağlanmıştır.

Yine, kiralık araç sayısı yüzde 19 azalmıştır. 2024 merkezi yönetim giderleri bütçede öngörülenden 308 milyar lira daha düşük gerçekleşmiştir. 2025 yılında da benzer şekilde giderlerin hedeflenenden 57 milyar daha altında tamamlanması beklenmektedir. Bütün bu veriler harcama disiplininin sadece bir hedefi değil somut başarısıdır. Bu rakamlar ortada, lafla değil, idareyle tasarruf ettik, masal anlatmadık. Masal sizin işiniz, algı sizin işiniz."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi ve İYİ Partinin önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, DEM Parti'nin grup önerisinin oylanması öncesi talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, verilen aranın ardından yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.