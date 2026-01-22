Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Milletvekilleri, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ'daki sorunları gündeme getirerek bu konulara daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladılar.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Antalya'nın sorunlarını anlatarak, bunların sadece belediyenin değil hükümetin de gündeminde yer alması gerektiğini söyledi. Kılıç, "Antalya bugün içme su ihtiyacının önemli bir kısmını sondaj kuyularından karşılıyor. Bu durum hem yeraltı rezervlerini tüketiyor hem de belediyeye ağır enerji maliyeti bindiriyor. 'Sondaj ile idare' anlayışı sürdürülebilir değildir." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır'a yeterli yatırım yapılmadığını, ilde eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye kadar her alanda sorunlar olduğunu, gençlerin işsizlikle boğuştuğunu savundu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ise Elazığ'a yapılan yatırımları anlattı.

Açıkkapı, CHP'nin yatırımlarla ilgili gerçekleri anlatmak yerine algıya başvurduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı hakkında karar verildi
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması

Galatasaray'ı karıştıran iddiaya cevap geldi
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında

Devlet Bahçeli görmesin
Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı hakkında karar verildi
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

Minguzzi'nin katillerine 24'er yıl verilmişti! Davada yeni gelişme
'Boşanırken uyuşturucuya başladım' diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt

"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen fenomene eski eşinden yanıt