TBMM Genel Kurulu'nda Diyarbakır'ın Fethi ve Mersin Sorunları Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Diyarbakır'ın Fethi ve Mersin Sorunları Tartışıldı
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TBMM'de gerçekleşen toplantıda, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır'ın fethinin önemini vurgularken, Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Mersin'in çevresel sorunlarına dikkat çekti. Ayrıca, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay'ın turizm potansiyelini ve deprem sonrası zorluklarını ele aldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır'ın fethinin yıl dönümüne ilişkin söz aldı. Yaz, fethin sadece askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir dönüşümün başlangıcı olduğunu belirterek, "Diyarbakır, İslam medeniyetinin etkisiyle kısa sürede ilim, irfan, sanat ve ticaret merkezi haline gelmiştir." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yaz, "Şunu da asla unutmamalıyız ki bizler millet olarak birlikte varız ve hep beraber değer ifade ederiz. Bu yolda söylenecek her yapıcı söz, atılacak her müspet adım, daha barışçıl ve daha adil bir zeminin teminatı olacağı gibi Kudüs'ün ve Kabe'nin de emniyetini sağlayacaktır." diye konuştu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Mersin'in çok derin sorun alanlarının olduğunu ileri sürdü.

Mersin'in sahil boyunca "eko-kırıma" uğradığını iddia eden Doğan, "Mersin sahil şeridi boyunca kıyılar ve su kaynakları başta olmak üzere hava ve toprak tamamen şirketlerin kanalizasyon çukuruna dönüşmüş durumda." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay'ın turizm potansiyeline dikkati çekerek, kentin turizm pastasından gereken payı almadığını dile getirdi.

Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları hatırlatan Çalışkan, kentte vatandaşların borçlanma sorununun bulunduğunu ileri sürdü.

Şehirde "rezerv alan sorunu" olduğunu da iddia eden Çalışkan, "Nerenin hangi gün, ne amaçla rezerv alan olacağı belli değil." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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