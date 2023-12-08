Üye Girişi
Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Görüşmeleri Başlıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri 11 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin tümü üzerinde yapılacak görüşmelerde hükümet adına sunum yapacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri, 11 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, 11 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin tümü üzerinde yapılacak görüşmelerde, hükümet adına sunum yapacak. Siyasi parti grupları, bütçenin tümü üzerine 1'er saat söz alacak. Sırasıyla Saadet, İYİ Parti, MHP, HEDEP, CHP ve AK Parti temsilcileri söz alacak. Son olarak bütçeye yönelik eleştirilere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cevap verecek.

Bütçe görüşmeleri süresince partilerin grup toplantıları yapılmayacak. 11 Aralık- 24 Aralık döneminde Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Aralık Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kullanılmayan Eşyalar Ev Ekonomisine Katkı Sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı Açıldı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title