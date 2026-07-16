FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatarak, "Bugün mevcut halimize baktığımızda gerekli derslerin çıkarıldığını söylemek maalesef mümkün değildir." diye konuştu.

Devletin ortaklık kabul etmeyeceğine dikkati çeken Özdağ, "Devlet cemaatler, vakıflar, dernekler, etnik gruplar arasında paylaştırılamaz." diye konuştu.

Özdağ, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ortak bir rapor hazırladığını aktararak, madde kullanımının ülkenin en büyük sorunlarından biri olduğunu ve iktidarın bu konuya daha hassas yaklaşması gerektiğini söyledi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun hazırladığı raporun yayımlanmadığını söyleyerek, "15 Temmuz'un siyasi ayağının araştırılması amacıyla yeniden bir araştırma komisyonu kurulması için önerge vereceğiz. Önergemize tüm partilerden koşulsuz şartsız destek bekliyorum." şeklinde konuştu.

Poyraz, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik de eleştirilerde bulundu.

"TÜİK'in enflasyonu yüzde 32 ama bütçe gelirleri yüzde 66 artmış"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, sokaklarda, parklarda ve okul önlerinde çocuklar arasında yaşanan kavga ve tartışmalara işaret ederek, "Bu durum doğrudan doğruya Türk milletinin ruh köküne, ahlak nizamına ve geleceğine yönelmiş açık bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Çocuklar arasında şiddetin artmasındaki en önemli faktörün, aile kurumunun zedelenmesi ile dijital ve sosyal medyanın yaygınlaşması olduğunu söyleyen Kılıç, "Bizim sokağın karanlığına, dijital dünyanın zehrine kurban verecek tek bir evladımız dahi yoktur. Onları ahlakla ve imanla yoğurmak devletin ve milletin de mukaddes görevidir. Lider ülke Türkiye, sokakları güvenli, adaleti tavizsiz, gençliği şuurlu ve ahlaklı bir temel üzerinde yükselecektir." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre Ocak-Haziran döneminde 942 milyar liralık bütçe açığı oluştuğunu söyledi.

Koçyiğit, "Geçen yıl haziran ile bu haziran ayındaki bütçe gelirlerini karşılaştırdığımızda yüzde 66'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Bu, aslında ne kadar büyük bir vergi yükünün halkın sırtına yüklendiğinin göstergesidir. TÜİK'in enflasyonu yüzde 32 ama bütçe gelirleri yüzde 66 artmış. Yani siz katbekat vergi yüküyle toplumu vergilerin altında ezdiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmadığı sürece 15 Temmuz darbe girişimiyle gerçek anlamda yüzleşmenin mümkün olamayacağını savundu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, "Memleket 8 yıldır kesintisiz bir krizin içerisinde. 30 milyondan fazla insan açlık sınırının altında yaşıyor. Gıda enflasyonunda Türkiye dünya beşincisi. Haziran ayında yalnızca bir aylık kira enflasyonu yüzde 2,66. İnsanlar evlerinin kirasını ödeyemiyorlar. Büyük bir işsizlik var. Geniş tanımlı işsizlik rakamı 12 milyon 670 bini bulmuş." diye konuştu.

"Bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz"

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün "İrade Bizim, Zafer Bizim" sloganıyla tüm illerde kutlandığını aktardı.

FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akbaşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de devam edecektir. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz."

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren HAVELSAN'ın 44. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akbaşoğlu, bir zamanlar yazılımını bile ithal eden Türkiye'den, bugün kendi savaş yönetim sistemlerini, simülasyon teknolojilerini, siber güvenlik altyapılarını ve kritik savunma yazılımlarını milli ve yerli olarak geliştiren bir Türkiye'ye ulaşıldığını kaydetti.

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, "Kimsenin diliyle, kültürüyle, inancıyla, fikriyle değil, eline silah alıp bayrağımıza, bağımsızlığımıza, devletimize, milletimize doğrultanlarla mücadele ediyoruz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu millet tek yürektir. Bizi ayırmak, birbirimizi kırdırmak isteyenlere en güçlü cevabımız kanun önünde eşitlik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile birlik ve beraberliğimizdir, kardeşliğimizdir." diye konuştu.

Genel Kurul'da AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz ve CHP Grup Başkanvekili Günaydın arasında "FETÖ'nün siyasi ayağı" ile Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nda tahkim süreci konusunda tartışma yaşandı.