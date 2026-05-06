AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergilenen milli füze YILDIRIMHAN'a ilişkin, "Bu füze, üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla, Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanı ve başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez'i kutladı.

Türkiye'deki enflasyon oranının pek çok ülkeden daha fazla olduğunu savunan Ekmen, "Bütün bu değerler göstermektedir ki enflasyon için her gün bir bahane üreten iktidarın, bir gün pandemi, bir gün kuraklık, bir gün savaş gibi bahanelerinin tamamının bir gerçekliği yoktur. Kuraklık yaşayan, pandemide en ağır bedelleri ödeyen ve halen savaşın içerisinde olan ülkelerin yıllık enflasyon rakamları Türkiye'nin aylık enflasyon rakamıyla eşleşmektedir. " ifadelerini kullandı.

Ekmen, vatandaşın ve muhalefetin erken seçim istediğini öne sürerek, "Birçok anket iktidarın kendi lehine yorumlayabileceği şekilde yayımlanıyor. Bu durumda iktidarın bu tartışmaları sona erdirerek bir an önce yapacağı bir erken seçimle güvenini tazelemesinde kendisi için bir hayır, milletimiz için de yeniden değerlendirme fırsatı ve imkanı olacaktır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Türkiye'de akademisyenlerin "tek başına ve çaresiz" bırakıldığını iddia etti.

Hakim ve savcıların da yer ve yetki teminatının olmadığını, memurların ise siyasi baskı altında görevlerini ifa etmeye çalıştığını iddia eden Poyraz, "Bugün, alt gelir grubunun statüsü umutsuzluk, geleceğe ilişkin hiçbir şeyleri yok. Bugün Hıdırellez'i idrak ediyoruz. Alt gelir grubunun, gül ağaçlarının altına, güllerin altına koydukları o resimlere bir çıkarıp da istatistiksel olarak baksak, aslında ne kadar mütevazı talepleri olduğunu, oralara neyi karalamaya çalıştıklarını ve memleketin, alt gelir grubunun neye ihtiyacı olduğunu çok net ortaya koyarsınız." değerlendirmelerinde bulundu.

"Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz denklem kurulamaz, Kıbrıs Türk'ünün varlığı pazarlık konusu yapılamaz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda vitrine çıkan yerli ve milli teknolojilerin, "tam bağımsız Türkiye ülküsünün" en somut nişanesi olan savunma sanayideki gurur verici gelişmeler olduğunu belirtti.

"Özellikle Milli Savunma Bakanlığımız tarafından geliştirilen mevcut hava savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip, kıtalar arası balistik füzemiz YILDIRIMHAN, Türkiye'nin caydırıcılık gücünü yepyeni bir boyuta getirmektedir." diyen Akçay, Türkiye'nin bugün kendi sistemlerini tasarlayan, üreten ve dünyaya ihraç eden küresel bir güç olduğunu dile getirdi.

Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın Türkiye'yi tehdit olarak görme küstahlığı, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta boyundan büyük askeri maceralara yönelmesi ve Yunanistan'ın şımarık çırpınışları asla tesadüf değildir, birbiriyle ilintilidir. Bu koro kendi coğrafyasında oyun kuran, prangalarını kırmış tam bağımsız Türkiye'nin bu köhnemiş Batı düzeninde yarattığı paniğin bir itirafıdır. Kendi içlerindeki çürümeyi ve stratejik sefaleti Türkiye düşmanlığıyla örtbas etmeye çalışanlara Gazi Meclisten sesleniyoruz, bize istikamet çizemezsiniz, ne Brüksel'in sipariş raporları, ne Makron'un Kıbrıs'taki hayalperest kılıç şakırtıları Türkiye'nin çelik iradesini milim esnetemez. Hele ki Türkiye'yi potansiyel saldırgan ilan edip adalarımızı füzelerle donatmaktan, çatışma senaryolarından bahseden Yunanistan Savunma Bakanının o hadsiz sözleri bir akıl tutulmasıdır. Buradan o bozuk plağı ve Atina'daki hamilerine tarihi bir gerçeği hatırlatmak isterim, Ege'nin serin sularına bakıp boyunuzdan büyük laflar etmeyin."

Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Kıbrıs'ta Türkiye aleyhine kurgulanan hiçbir "oldubittiye" boyun eğmediklerini ve eğmeyeceklerini vurgulayan Akçay, "Deniz yetki alanlarımızı yok sayan, Ege'de denge hukukunu aşındırmaya çalışan, Kıbrıs Türk'ünü yalnızlaştırmayı hedefleyen hiçbir girişim karşısında Türkiye kayıtsız kalmayacaktır. Türkiye masaya kendi aklıyla oturur, sahada kendi gücüyle durur. Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz denklem kurulamaz, Kıbrıs Türk'ünün varlığı pazarlık konusu yapılamaz." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Hıdırellez'i kutladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuşan Temelli, demokratik müzakere yöntemleri geliştirip, beklenen yasaları bir an önce hayata geçirerek "pozitif barış sürecinin hukukunu var etme zamanının geldiğini" söyledi.

Muş'un Varto ile Bingöl'ün Karlıova ilçelerindeki Jeotermal Enerji Santrali (JES) projelerini eleştirerek, insanların doğasını ve yaşamını savunduklarını dile getiren Temelli, "Çünkü orada JES projesine izin vermek istemiyorlar. Doğasının, merasının katledilmesini istemiyorlar. Buradan o direnişi selamlıyorum." dedi.

Muş'ta "sağlık hizmetlerinin olmadığını" iddia eden Temelli, yapımı süren hastanelerin tamamlanması gerektiğini belirtti.

Temelli, okulların güvenliği ve eğitim sisteminin içinde bulunduğu "sorunlu durumdan" çıkması için adımların atılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ekonominin iyi durumda olmadığını, tahminlerin gerçekleşmediğini savundu.

Emir, "Mutfaklarda yangın var. Vatandaşlarımız açlıkla, sefaletle baş etmek zorunda kalıyorlar ve her defasında işçiler, memurlar, asgari ücretliler zam talep ettiğinde deniyor ki 'sıkın dişinizi, şimdi size zam veremeyiz. Dezenflasyon programı uyguluyoruz. Yani enflasyonu düşüreceğiz, siz de rahat edeceksiniz. Bunun için size zam vermiyoruz' diyorlar. Bu tam bir yalan." diye konuştu.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idamlarının 54. yılı dolayısıyla anan Emir, "Biz Mustafa Kemal'in yolundan yürüyen, Samsun'dan Ankara'ya kadar Mustafa Kemal'e saygı ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşü yapan, idam sehpasını 'Türk ve Kürt halklarının kardeşliği ve tam bağımsız Türkiye' diye tekmeleme cesareti gösteren bu gençlerin bıraktığı yerden bu mücadeleyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk ile bir sorunu yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Hıdırellez'in önemine vurgu yaparak, milletin Hıdırellez'ini kutladı.

Vakıflar Haftası'nı da tebrik eden Usta, herkesi iyilikte buluşmaya davet etti.

Usta, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki teknolojik vizyonunu dünyaya ispat eden stratejik bir vitrin olarak kapılarını açtığını söyledi.

Fuarın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Usta, "Milli Savunma Bakanlığımızın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyan, kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN SAHA 2026'da ilk kez sergilendi. Bu füze, üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla, Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur." değerlendirmesinde bulundu.

SAHA 2026'da sergilenen yerli ve milli ürünlere değinen Usta, "Biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk ile bir sorunu yok. Tam tersine bu ülkenin kurucu önderi ve lideri saygıyla ve hürmetle anıyoruz. Ama Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler, düşünüp ona baksınlar." dedi.

Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Bu konuda zor bir dönemden geçtiğimizi, vatandaşımızın da zor dönemlerden geçtiğini ve sıkıntı çektiğinin çok iyi farkındayız. Bunun için uğraşıyoruz. Dünyada kapılarımıza dayanmış yeni bir savaşla mücadele edilirken, tüm dünyada ekonomik zorluklar içerisinde bu mücadeleye devam edilirken biz de muhalefette bu konuda ortak akılla, işbirliği içerisinde ülkemizin geleceği için birlikte hareket edelim diyoruz ama her fırsatta kendi yolsuzluklarını, hırsızlıklarını örtmek için birtakım yalan ve iftiralarla bu mücadeleye balta vurmaya çalışıyorlar."