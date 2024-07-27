Üye Girişi
Haberler

İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 500 milyar lira bütçeye sahip İBB'nin 3 milyar liralık SGK prim borcunu ödemek için harekete geçtiğini söyledi. Usta, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

3 milyar lira olan SGK prim borcunu ödemek için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ak Parti'den teşekkür geldi. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz." dedi.

İBB, 3 MİLYAR LİRALIK SGK BORCUNU ÖDEYECEK

Belediyelerin SGK prim borçlarına yönelik tartışmalar devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dikkat çeken bir adım attı. 500 milyar lira bütçeye sahip olan İBB, 3 milyar liralık SGK prim borcunu ödemek için harekete geçti. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İBB'ye teşekkür etti.

AK PARTİLİ USTA: ATILAN ADIMDAN NEDEN RAHATSIZLAR?

Usta şunları söyledi: "Sigorta primlerinin ödenmesiyle ilgili yapılan çağrıdan rahatsız olunduğunu bir kere daha görüyoruz. Bu sigorta prim borçlarının ödenmesiyle ilgili atılan adımdan neden rahatsız olundu? Belediyeleri sıkıştırarak bütçelerinin kısıtlanmaya çalışıldığını iddia ediyorlar.

İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederizAK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta

"3 MİLYAR LİRALIK BORCU ÖDEMEK BELEDİYEYİ SIKIŞTIRMAK ANLAMINA GELMEZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplam bütçesi 500 milyar liranın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon lira. Bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık borcu ödemek, belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez. Bu SGK için önemli bir miktardır.

"YAPICI TUTUMUNDAN DOLAYI İBB'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bunun ödenmesini uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlamak için yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Leyla Şahin Usta AK Parti Uluslararası Politika Spor Ekonomi Haberler

Özel'den Erdoğan'a 'SGK borcu' yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz

Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz

 Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

 Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

Bakmadan Geçme

Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak?
PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı
500

Yorumlar (6)

Turko:

Türkiye Cumhuriyetini Ekrem bey gibi medeni insanlar yönetmeli.

53
30
yanıtYanıtla
Murat Celik:

Helal olsun güzel İmamoğlu bir takdiri hak ettin Eğer söylenenler Doğruysa tabii

43
15
yanıtYanıtla
Erol Birol :

Ekrem başkan candır. Medeni bir ailesi var. Artık genç medeni politikacıların başa gelmesini istiyoruz. Ayakta zor duranlar gitsin artık.

26
17
yanıtYanıtla
1gerceklerinsesi:

Abi siz nasıl dolaplar çeviriyorsunuz bilmiyoruz ki? Daha önce niye ödenmiyordu da şimdi gözümüzün içine sokula sokula yapılıyor bir resmi kurumlar arası ödeme konusu? Ya biz 50 tane çürük soğanın içinden sağlam bulmaya çalışıyoruz ucuza alabilelim diye haberiniz var mı alooo? Meyvelerden 250şer gram tarttırıyoruz neyden bahsediyorsunuz siz ya??

26
4
yanıtYanıtla
SelimAYDOĞAN:

Sokak serserisinin yönettiği bir ülkede ADAMLARIN olması çok güzel

6
15
yanıtYanıtla
Murat Celik:

yurt dışından Ötmek kolay mı Selim Aydoğan

yanıt6
yanıt7
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title