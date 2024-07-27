İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

3 milyar lira olan SGK prim borcunu ödemek için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ak Parti'den teşekkür geldi. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz." dedi.

İBB, 3 MİLYAR LİRALIK SGK BORCUNU ÖDEYECEK

Belediyelerin SGK prim borçlarına yönelik tartışmalar devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dikkat çeken bir adım attı. 500 milyar lira bütçeye sahip olan İBB, 3 milyar liralık SGK prim borcunu ödemek için harekete geçti. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İBB'ye teşekkür etti.

AK PARTİLİ USTA: ATILAN ADIMDAN NEDEN RAHATSIZLAR?

Usta şunları söyledi: "Sigorta primlerinin ödenmesiyle ilgili yapılan çağrıdan rahatsız olunduğunu bir kere daha görüyoruz. Bu sigorta prim borçlarının ödenmesiyle ilgili atılan adımdan neden rahatsız olundu? Belediyeleri sıkıştırarak bütçelerinin kısıtlanmaya çalışıldığını iddia ediyorlar.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta

"3 MİLYAR LİRALIK BORCU ÖDEMEK BELEDİYEYİ SIKIŞTIRMAK ANLAMINA GELMEZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplam bütçesi 500 milyar liranın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon lira. Bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık borcu ödemek, belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez. Bu SGK için önemli bir miktardır.

"YAPICI TUTUMUNDAN DOLAYI İBB'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bunun ödenmesini uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlamak için yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz."