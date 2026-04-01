Genel Kurul'da ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklifin ikinci bölümü üzerinde görüşmelere başlandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemelerini de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi. Teklifin ikinci bölümü üzerine siyasi parti temsilcileri değerlendirmelerde bulundu.

'MİLLETİMİZİN SİZDEN BEKLEDİĞİ PAKET BU DEĞİL'

Yeni Yol grup başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, "Biz bütün sektörlere bir can suyu, bir yaşam dokunuşu, bir hayat öpücüğü bekliyorken ekonomi yönetimi çıka çıka karşımıza kripto para sistemine vergi uygulaması, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın yükünü artırmayı ve İşsizlik Fonu'na devlet tarafından verilmesi gereken kesintileri azaltmayı hedefleyen bir paketle geldi. Milletimizin sizden beklediği paket bu değil. Milletimiz gıda enflasyonunu kaynağında kurutacak adımlar bekliyor. Milletimiz reel sektörün can çekişmesini durduracak adımlar bekliyor. Milletimiz üreticinin, ihracatçının bu zor zamanında devleti yanında görmek istediğini, sizden teklifler, kanunlar, uygulamalar yoluyla bekliyor ve görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİN OMURGASINI GEVŞETİYORSUNUZ'

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise torba kanun maddelerinin teknik bir değişiklik olmadığını belirterek, "Mesele, sizin iktidarınızın milletine nasıl baktığı meselesidir. Mesele, iktidarın bütçeye nasıl baktığı, emeğe nasıl baktığı, kamu malına nasıl baktığı, depremzedenin acısına nasıl baktığı, gençlerin sırtına yük bindirirken hangi vicdanla hareket ettiğidir. Şimdi, hep beraber bir bakalım; bazı metinler vardır, satırları kısadır ama niyetleri büyüktür. Bazı teklifler vardır, cümleleri tekniktir ama sonuçları siyasidir. İşte bu teklif de böyle olduğunu gayet net olarak bize gösteriyor. Siz 'düzenleme' derken devletin omurgasını gevşetiyorsunuz, görmüyor musunuz? Milletin aklıyla oynuyorsunuz. Bir yanda 'teknik ihtiyaç' diyor, öte yanda milletin cebine, emeğine, geleceğine ve ortak malına el uzatıyorsunuz. Milletimiz çok iyi biliyor, lakin iktidarın görevi sadece kararname çıkarmak değildir, aynı zamanda sorumluluk almaktır" diye konuştu.

'LÜKS TÜKETİM UNSURLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ SİSTEMİNİ DENGELİ HALE GETİRECEK'

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kanun teklifi ile kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması, mali disiplinin güçlendirilmesi ve vatandaşın hayatını doğrudan etkileyen alanlarda somut iyileştirmeler yapılacağını belirterek, "Cumhur İttifakı olarak temel yaklaşımımız, kaynakları israf etmeden değerlendiren, üretimi destekleyen ve sosyal dengeyi gözeten bir kamu yönetimi anlayışını güçlendirmektir. Teklif kapsamında kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan atıl ve ihtiyaç fazlası taşınmazların ekonomiye kazandırılması önemli bir adımdır. Bu taşınmazların Özelleştirme İdaresi aracılığıyla değerlendirilmesi ve elde edilecek gelirin yeniden kamu yatırımlarına yönlendirilmesi hem bütçe disiplini hem de hizmet kalitesinin artırılması açısından yerinde bir düzenlemedir. Böylece kamu, elindeki kaynakları daha verimli kullanarak vatandaşlarımıza daha güçlü hizmet sunma imkanına kavuşacaktır. Vergi adaletinin güçlendirilmesi amacıyla kıymetli taşların özel tüketim vergisi kapsamına alınması da dikkat çekici bir düzenlemedir. Lüks tüketim unsurlarının vergilendirilmesi hem kamu gelirlerini artıracak hem de vergi sisteminde daha dengeli bir yapının oluşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

GENEL KURUL KAPANDI

Siyasi parti temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 1 Nisan Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

