Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, İran Ticaret Odası Başkanı Hassanzadeh ile görüştü

TBMM Türkiye- İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri, İran Ticaret Odası Başkanı Samad Hassanzadeh ve beraberindeki heyetle yemekte bir araya geldi.

Türkmenoğlu, buradaki konuşmasında, köklü tarihi bağlara sahip iki komşu ülkenin temsilcilerinin bir araya gelmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. İran ile ABD arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Türkmenoğlu, "Bu mutabakatın bölgemiz üzerinde, özellikle iki ülke üzerinde barış ve istikrar yolunu açacağına, ayrıca İran'ın ekonomik olarak çok rahatlayacağına inanıyoruz." dedi.

Savaş dönemi nedeniyle durağanlaşan Türkiye-İran ilişkilerini yeniden canlandırmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerinin altını çizen Türkmenoğlu, savaş sürecinde İran ile Türkiye arasındaki 3 sınır kapısının hiç kapatılmadığını söyledi.

Türkmenoğlu, dördüncü sınır kapısının açılması için de çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İran Ticaret Odası Başkanı Samad Hassanzadeh ise samimiyetle İran'a verdiği destekler nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Hassanzadeh, iki ülke arasında ekonomik işbirliğini geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "İran uzun süredir yaptırımlara rağmen büyük bir kapasite elde etmiştir. Tarım, tıp, rafineler, mühendislik, yapay zeka, dijital ticaret alanında büyük ilerlemeler katetmiştir. Türkiye de bu alanlarda büyük ilerlemeler katetmiştir. İki ülke, bu alanlardaki kapasitesini kullanarak yatırım ve ekonomik kalkınma hususunda büyük bir işbirliği ortaya çıkarabilirler." ifadesini kullandı.

Meclis'teki yemeğe, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de katıldı.